Sexe (segur) a Nova York, sexe amb mascareta

"Feu-lo una mica estrany" o "extravagant". O, encara, "pervertit". O fins i tot "atrevit" o "sexi". Són possibles traduccions del terme original " Make it a little kinky", un dels consells de la guia de tres pàgines que el departament de Salut de la ciutat de Nova York ha actualitzat aquests dies per poder mantenir relacions sexuals segures en temps del covid-19. Consells que inclouen, per exemple, l'ús de mascaretes durant el temps d'activitat.

No és la primera vegada que, enmig d'una alerta sanitària, que en aquest cas ja ha costat la vida a més de 112.000 persones, i que n'ha deixat més de dos milions d'infectades als Estats Units, l'organisme públic que vetlla per la salut dels novaiorquesos difon un seguit de recomanacions en aquest sentit. Ja ho va fer a principis dels anys vuitanta durant els primers temps de la sida, quan es va publicar un fulletó semblant: Com fer sexe durant una epidèmia.

Les alternatives que proposa ara la guia –que a Londres no ha tingut un equivalent semblant– són variades i, sobretot, imaginatives. Molt. O potser no tant, potser són prou habituals en segons quins indrets. En qualsevol cas, el que vol és oferir "estratègies per reduir el risc de propagació" del virus en comptes d'optar per la vida monacal.

Els consells

El text detalla, en primer lloc, com s'escampa el covid-19. Després, aplicant el principi de la distància de seguretat com una de les mesures més efectives per evitar contagis, afirma: "Tu ets la teva parella sexual més segura". I també: "La masturbació no propagarà el covid-19, especialment si us renteu les mans (i les joguines sexuals) amb aigua i sabó durant almenys 20 segons abans i després del sexe".

Seguint els mateixos punts generals que s'han popularitzat durant el confinament, la guia adverteix: "Hauríeu de limitar el contacte proper (incloent-hi el sexe) amb qualsevol persona de fora de casa". Si es viu sol i es volen mantenir relacions sexuals, abans de procedir-hi cal assegurar-se que l'altra persona no té símptomes. Si fa no fa, el mateix que es recomanaria per a altres malalties.

A la guia, que només es limita a descriure algunes de les possibilitats a l'abast i els riscos que implica, s'hi llegeix també: "Si dos és companyia, tres (o més) és, sens dubte, una multitud". No s'oposa per raons morals o religioses al sexe grupal o les orgies, però sí que alerta que "són les grans reunions de qualsevol tipus les que no són segures durant el covid-19". En aquest cas, "s'ha d'evitar el contacte proper amb diverses persones". Però si, tot i les recomanacions més elementals, "us decidiu a trobar-vos amb una multitud [o grup]", es donen consells que poden ajudar a fer-ho de manera segura: "Limiteu la grandària de la vostra llista de convidats; aneu-hi amb una parella habitual; trieu espais més grans, més oberts i ben ventilats; poseu-vos una mascareta, eviteu fer-vos petons, i no us toqueu els ulls, el nas o la boca".

D'acord amb la guia, és imprescindible, a més dels possibles preservatius o les píndoles, el gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans un cop enllestits.

En declaracions al New York Times, Demetre Daskalakis, subcomissari de control de malalties del departament de Salut i Higiene Mental de la ciutat de Nova York, sosté: "El nostre departament té un historial molt consistent de ser molt positiu pel que fa al sexe". "L'abstinència durant la durada de la pandèmia no funciona. No tendim a defugir de donar a les persones recomanacions realistes. No hi ha cap motiu perquè amb el covid-19 sigui diferent", afegeix Daskalakis.

El que sí que és diferent és el sexe amb mascareta. O no. Potser les protagonistes de Sexe a Nova York, la Carrie, la Samantha, la Miranda i la Charlotte, hi saben veure avantatges.