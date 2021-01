Navalni ingressa a presó després d’una vista exprés

El líder opositor rus, Aleksei Navalni, ha estat traslladat avui a una presó de Moscou, on passarà almenys 30 dies de presó preventiva per complir amb la condemna exprés que va rebre ahir. La jutge deixa per a més endavant la revisió de la condemna i el 2 de febrer decidirà si passa més de dos anys a presó per complir amb la pena que té pendent pel cas Yves Rocher, en què va estar acusat de corrupció. Navalni va ser detingut diumenge just aterrar a un aeroport de Moscou, fet que ha provocat múltiples crítiques internacionals al govern de Putin.

Se l’acusa d’haver violat la llibertat condicional en què es troba des del 2014 que l’obliga a presentar-se periòdicament davant dels jutjats. Però després de ser intoxicat fa cinc mesos amb l’agent químic Novitxok, va marxar a Berlin, així que no ha pogut assistir-hi durant aquest temps. Diverses proves apunten a l’estat rus com l’autor de l’enverinament, entre les quals una trucada telefònica que va fer pública el mateix Navalni, on suposadament un espia del Servei Federal de Seguretat rus (FSB) hauria confessat que li van ruixar el verí als calçotets.

La vista judicial va començar ahir a l’edifici de la policia als afores de Moscou. Va ser improvisada i amb presses, 24 hores després d’aterrar a Rússia, en un escenari poc habitual en què es va traslladar la jutge al centre policial. En un vídeo penjat a Twitter per Kyra Yarmysh, de l’entorn de l’opositor, Navalni diu: “Això és el grau màxim d’il·legalitat. Per què la vista del tribunal té lloc a la policia? No ho entenc”.

Навальный требует допустить всех журналистов на заседание pic.twitter.com/DaP2zSUFBE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

La detenció de Navalni ha estat criticada pels Estats Units i la Unió Europea, especialment pels països del Bàltic (Estònia, Letònia i Lituània). El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va afirmar dilluns que la reacció dels països occidentals té com a objectiu “distreure l’atenció de la crisi del liberalisme”. En la mateixa línia, la portaveu del ministeri, Maria Zajarova, va dir que els polítics d’aquests països han de mostrar “respecte pel dret internacional i les lleis de Rússia”.

“No tingueu por, sortiu als carrers”

Després de conèixer la sentència, es va fer públic un vídeo en què Navalni demana a la població russa que protesti per la condemna: “El que més temen aquests bandits, vostès ja ho saben, és que la gent surti als carrers. No tinguin por, surtin als carrers. No surtin per mi, surtin per vostès i el vostre futur”, va clamar.

A l’exterior de l’estació de policia hi havia més de 100 persones donant-li suport i cridant “Putin és un lladre!”, un eslògan popularitzat pel mateix Navalni al llarg dels 10 anys de vida política opositora al líder de Rússia. Però el suport que té a l’exterior no és tan gran al seu propi país, on apareix als mitjans tradicionals com un revolucionari perillós. En un programa de comentari de notícies, Dmitry Kiselyov va comparar l’arribada de Navalni amb la de Lenin el 1917, catalogant-la de “força revolucionària d’aterratge”. Per la seva banda, Putin mai es refereix a l’opositor pel seu nom, últimament li diu “pacient alemany”, rient-se de l’enverinament del qual Navalni l’acusa.