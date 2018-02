Netanyahu amenaça d’actuar contra l’Iran

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va exhibir ahir els seus dots dramàtics i va aprofitar la Conferència de Seguretat de Munic per carregar contra l’Iran, després de l’incident militar entre els dos països fa deu dies a Síria. Netanyahu va insistir de nou que l’Iran és “l’amenaça més gran per al món” i va advertir que, després de la pràctica derrota de l’Estat Islàmic a Síria, l’Iran (aliat del govern sirià d’Al-Assad) “està intentant estendre el seu imperi continu al voltant del Pròxim Orient des del Iemen al sud però també intentant crear un pont de terra des de l’Iran a l’Iraq, Síria, el Líban i Gaza”. “Actuarem si és necessari, no només contra els aliats de l’Iran sinó contra el mateix Iran”, va amenaçar Netanyahu mentre brandava teatralment el que va dir que era un tros de dron iranià abatut en l’espai aeri israelià. El dissabte 10 de febrer les defenses antiaèries de Síria van destruir un caça israelià F-16 (després que els dos pilots saltessin de l’aparell) que s’havia endinsat en el país per bombardejar la zona pròxima a Palmira des de la qual deia que havien sortit els drons iranians interceptats sobre Israel.

“La invencibilitat d’Israel s’ha desplomat”

El ministre d’Exteriors de l’Iran, Mohammad Javad Zarif, va qualificar el discurs de Netanyahu de “circ còmic que no mereix resposta”. “El que ha passat en els últims dies és que la suposada invencibilitat [d’Israel] s’ha desplomat”, afegia. Netanyahu va reclamar de nou acabar amb l’acord nuclear signat per l’Iran i les potències de l’ONU, una petició que va secundar el representant de l’Aràbia Saudita. El mateix Netanyahu va destacar que l’única part positiva de l’amenaça iraniana és aquest acostament d’Israel amb el món àrab sunnita, sobretot amb Riad, contra l’enemic comú. “Aquesta nova relació acabada de descobrir amb els països àrabs és una cosa que no hauria imaginat mai de la vida”, admetia.