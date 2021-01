Netanyahu aprova la construcció de 800 habitatges per a colons a Cisjordània

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, vol aprofitar fins a l'últim moment el suport incondicional que li ha donat Donald Trump durant els seus quatre anys com a president dels Estats Units. Quan falten només nou dies perquè Trump abandoni la Casa Blanca, i a dos mesos d'unes noves eleccions a Israel, Netanyahu ha anunciat avui la construcció de 800 nous habitatges per a colons israelians en territori de Cisjordània, una decisió controvertida que probablement serà molt més ben rebuda per Trump que no pas pel seu substitut, Joe Biden, que prendrà possessió com a president nord-americà el dia 20.

En concret, segons ha informat el govern en un comunicat, Netanyahu ha donat ordres perquè "s'avanci en l'edificació" d'aquests habitatges, tot i que la decisió formal la prendrà el ministeri de Defensa el dia 19, la vigília del traspàs de poders als Estats Units. Yair Lapid, el líder del principal partit de l'oposició, el Yesh Atid, ho considera un gest "irresponsable". "L'administració Biden encara no ha assumit el càrrec i el govern ens porta ja a un enfrontament innecessari. Un govern sa no comença una batalla innecessària amb un nou president dels Estats Units", ha tuitejat.

Durant el seu mandat, Trump ha reconegut el dret d'Israel a construir assentaments a Cisjordània, en contra del consens internacional, que els considera il·legals. De fet, fa només dos mesos el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, es va convertir en el primer càrrec d'aquest rang de la Casa Blanca a visitar una colònia israeliana. S'espera que Biden, que fins ara s'ha mostrat en contra d'aquests assentaments, canviï la política del seu país sobre la qüestió. "És un intent de fer una cursa contra el temps i beneficiar-se dels últims dies de l'actual administració nord-americana", ha lamentat, en declaracions a Reuters, Wasel Abu Youssef, membre del comitè executiu de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina.

A banda del context internacional, cal tenir en compte també que els colons poden ser un col·lectiu clau en les eleccions parlamentàries d'Israel del 23 de març, les quartes que el país celebrarà en menys de dos anys. S'espera que el principal rival del Likud de Netanyahu en aquests comicis sigui Nova Esperança, una formació nascuda tot just el mes passat com una escissió del Likud i liderada per Gideon Saar, que històricament s'ha presentat com un abanderat dels colons.

"Som aquí per quedar-nos"

Netanyahu ha precisat que un centenar dels nous habitatges es construiran a la colònia de Tal Menashe, on vivia una dona que el mes passat va aparèixer morta i que, segons els serveis secrets israelians, va ser assassinada per un ciutadà palestí. També s'edificarà a Nofei Nehemia, una colònia que fins ara no té autorització estatal i que, d'aquesta manera, passarà a estar reconeguda oficialment. "Som aquí per quedar-nos. Continuarem construint a la terra d'Israel", ha afegit el primer ministre.

Actualment, uns 440.000 israelians viuen en assentaments construïts a Cisjordània, un territori que la comunitat internacional considera, molt majoritàriament, que està ocupat il·legalment per Israel.