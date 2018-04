Nigèria encara busca 112 nenes segrestades per Boko Haram

El 14 d’abril del 2014 a la nit, les alumnes d’un internat de la ciutat nigeriana de Chibok dormen tranquil·lament fins que uns homes armats irrompen a l’edifici i s’enduen 276 nenes. Una seixantena fugen hores després. L’acció no només canvia la vida de les menors, d’entre 11 i 18 anys, i de les seves famílies, sinó que suposarà l’entrada en l’agenda mediàtica i política de Boko Haram. Fins llavors el grup jihadista era desconegut, tot i que tenia el rècord de 3.400 assassinats al mes, segons el Council on Foreign Relations.

Avui fa quatre anys del segrest i 112 d’aquelles noies encara continuen desaparegudes, sense que el poderós exèrcit nigerià ni la força multinacional hagin sigut capaços de trobar-les. I això que Amina Ali Nkeki va ser localitzada el 18 de maig del 2016 a uns 10 quilòmetres de l’internat. Fatima Shehu, advocada que ha assessorat víctimes dels jihadistes, constata que “almenys les noies de Chibok tenen noms i, en aquest sentit, són afortunades”. Tenen identitat i a mesura que les van alliberant, el president Muhammadu Buhari es fa una fotografia amb elles a la seu del govern a Abuja.

Assassinats i segrestos

El plany de Shehu es deu als milers de víctimes anònimes. L’Unicef va estimar ahir que des del 2013 Boko Haram ha segrestat més de 1.000 nenes i nens. El grup ha estat denunciat per forçar dones i nenes a ser terroristes suïcides perquè aixequen menys suspicàcies, però també les fa servir de cuineres i amants dels milicians. Els nens, els reserva per lluitar sobre el terreny. L’últim gran atac el van fer al febrer entrant en un internat de Dapchi, amb 900 estudiants. Les negociacions van aconseguir l’alliberament de totes les nenes menys el de l’única cristiana.

Es calcula que en nou anys d’insurgència han assassinat més de 20.000 persones, entre les quals 2.300 professors. Tot i que el govern l’ha donat per derrotat diversos cops, Boko Haram manté la capacitat de destrucció i alguns analistes apunten que Buhari ha donat l’ordre de negociar-hi per poder tenir pau durant la campanya de la seva reelecció, el 2019.

I on són les nenes de Chibok alliberades? Hiperprotegides pel govern, fins al punt que no les han deixat tornar a casa i la relació amb les famílies és bàsicament telefònica, explica el New York Times en un reportatge. La majoria han entrat en una universitat privada, i estan sota vigilància permanent, sense que es puguin treure l’etiqueta de “víctimes”, lamenta l’advocada.

Boko Haram va néixer el 2002 com una secta religiosa que denunciava la discriminació a què l’executiu central sotmetia els estats musulmans, i no va ser fins al 2009 que va agafar les armes per intentar instaurar la xaria.