Nigèria anuncia l'alliberament de la majoria de les 110 noies segrestades per Boko Haram

El 19 de febrer un segrest massiu de nenes per part de Boko Haram feia saltar les alarmes a Nigèria. També a part del món. Dies després, el govern nigerià confirmava els fets: 110 noies havien estat segrestades pel grup jihadista. Aquest dimecres, gairebé un mes després, almenys 76 de les 110 estudiants segrestades han estat alliberades. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Informació i Cultura del país a través d'un comunicat. Segons la institució, el nombre de menors alliberades pels terroristes podria augmentar en les properes hores, a mesura que el recompte avanci.

Aquesta falta d'exactitud en la xifra és deguda, segons el ministeri, perquè els terroristes no van entregar les nenes a les autoritats, sinó que van preferir deixar-les als carrers de la mateixa ciutat on les van capturar, a Dapchi, al nord-est del país. Segons el document publicat en el compte oficial de Facebook del ministeri, les estudiants van ser alliberades sobre les tres de la matinada hora local sense haver pagat cap rescat abans. El comunicat també indica que, per no posar en perill al vida de les menors, "l'opció preferida va ser una estratègia no violenta".

Kundili Bukar, familiar d'una de les noies, ha explicat a la cadena BBC que els milicians de Boko Haram van arribar a la ciutat aquest dimecres, van lliurar les menors a la comunitat, i van marxar immediatament. Bukar diu que les noies semblaven esgotades, encara que algunes van tenir encara forces per anar corrents fins a les seves cases.

Malgrat la veu dels testimonis, no hi ha informació oficial sobre l'estat de salut de les estudiants. Alguns mitjans de comunicació locals apunten que cinc d'elles haurien mort d'asfíxia poc després del segrest, ja que un dels vehicles on eren traslladades anava molt ple.

"Un desastre nacional"

El president nigerià, Muhammadu Buhari, ja va dir després de la confirmació del segrest que es tractava “d’un desastre nacional”, i va demanar perdó als familiars de les noies. Buhari, que va assegurar que faria tot el possible per alliberar-les, va comunicar que reforçarien el desplegament de tropes a la zona i que enviarien vigilància aèria per intentar localitzar les noies.

La similitud d'aquest cas amb el de les nenes del Chibok, quan el 2014 gairebé 300 nenes d’una escola van ser capturades per Boko Haram, va fer augmentar la preocupació. Boko Haram segresta i recluta sistemàticament nenes i dones, que solen ser forçades a casar-se amb els combatents o utilitzades com a esclaves sexuals. Moltes de les nenes també són utilitzades en atemptats del grup, en què les obliguen a fer-se explotar.