La Nobel de la pau Suu Kyi demana a la població birmana que no es baralli

La líder 'de facto' de Birmània i Nobel de la pau Aung San Suu Kyi ha instat la població a no barallar-se en la seva primera visita, aquest dijous, a l'estat de Rakhine des que va esclatar la violència contra els rohingyes a l'agost.

En la seva visita d'un únic dia, Suu Kyi ha passat primer per Sittwe, la capital de Rakhine, i després s'ha desplaçat fins a Maungdawn, la localitat on va iniciar-se la crisi actual quan els rebels de l'Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan van atacar una trentena de casernes policials i militars el 25 d'agost i l'exèrcit del país va respondre durament amb una repressió sense precedents contra els rohingyes.

Allà, la premi Nobel de la pau s'ha reunit amb les autoritats locals i ha conversat amb membres de les tres comunitats religioses -la musulmana, la hindú i la budista-. Segons Chris Lewa, del grup que porta el projecte Arakan, Suu Kyi els ha dit que "haurien de conviure en pau, que el govern és allà per ajudar-los i que no haurien de barallar-se entre ells".

De fet, la líder 'de facto' de Birmània ha rebut dures crítiques internacionals per la seva resposta a la crisi rohingya, que l'ONU ja ha qualificat de "neteja ètnica". Suu Kyi no havia visitat l'estat de Rakhine tampoc des que va assumir el poder l'any passat. En el viatge s'ha fet acompanyar d'una vintena de persones, entre soldats, policies i oficials, que s'han desplaçat fins a la regió amb dos helicòpters militars.

Crisi humanitària d'envergadura

Com a conseqüència de la repressió que va seguir l'atac de l'agost, els rohingyes -la minoria musulmana en un país de majoria budista- han començat a abandonar Birmània i a emigrar cap a Bangladesh. Fins ara, el flux de migrants ja supera els 600.000 i molta gent ha mort pel camí. El mes passat, però, Suu Kyi va posar en marxa un projecte per ajudar a la rehabilitació i recuperació de l'estat de Rakhine. I també s'ha compromès a permetre el retorn dels refugiats que demostrin que vivien a Birmània.

Malgrat que les converses amb Bangladesh estan en marxa, encara no hi ha cap acord perquè s'iniciï el procés de repatriació. Tot i així, el portaveu de la premi Nobel va expressar dimarts la seva preocupació perquè el país veí podria estar intentant beneficiar-se de l'ajuda internacional amb l'arribada de milions de dòlars per respondre a la crisi, una acusació que el ministeri de l'Interior de Bangladesh va qualificar d'escandalosa.