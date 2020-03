L'OMS alerta que mascaretes i guants "s'estan exhaurint ràpidament" arreu del món pel Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat de la "falta de material protector" per als equips mèdics que estan fent front a l'epidèmia global de coronavirus Covid-19 i ha urgit les empreses responsables a incrementar-ne la producció. El pànic per l'expansió del coronavirus ha generat un acaparament que està "exhaurint ràpidament" les existències de mascaretes, guants, respiradors, ulleres, protectors de cara, davantals i vestits protectors, segons el director de l'OMS, Tedros Adhanom. Una situació que ja va portar ahir dijous el president de França, Emmanuel Macron, a anunciar que el seu govern requisarà totes les mascaretes sanitàries per poder entregar-les als centres mèdics.

L'escassetat de material ha multiplicat per cinc el preu de les mascaretes sanitàries i per tres el dels respiradors N95, mentre que el dels guants s'han duplicat, segons ha explicat Adhanom, que ha demanat als centres sanitaris que segueixin les recomanacions de l'organisme per a "la racionalització de l'ús del material protector".

"No podem aturar el Covid-19 sense protegir els nostres treballadors mèdics", ha dit Adhanom, i ha alertat que l'escassetat d'aquest material protector "està deixant els metges, les infermeres i altres treballadors sanitaris a primera línia perillosament desprotegits a l'hora d'atendre pacients amb Covid-19".

L'OMS mateixa ja ha enviat material d'aquest tipus a 27 països, però s'està quedant sense. L'organització calcula que per combatre el Covid-19 el món necessitarà 89 milions de mascaretes al mes, 76 milions de guants i 1,6 milions d'ulleres protectores.

Aquest dijous els casos de coronavirus arreu del món ja superaven els 93.000, 80.270 dels quals dins de la Xina, amb 3.191 morts (2.981 de les quals a la Xina). El gegant asiàtic ha confirmat aquest dijous 119 nous contagis, una xifra que continua la tendència a la baixa de fa dues setmanes (dimecres hi va haver 125 casos), i 38 noves morts al país.

Fora de la Xina ja hi ha més de 12.000 casos en més de 80 països, tot i que la majoria estan concentrats a Corea del Sud, Itàlia, l'Iran i el Japó. Seül, de fet, ha registrat 516 nous contagis en les últimes 24 hores, cosa que eleva el seu balanç total de casos a 5.328, la xifra més alta després de la Xina. Tot i així, el nombre de persones mortes a Corea del Sud (28) és força inferior al d'Itàlia, que ja suma 79 persones mortes i més de 2.500 casos, i les de l'Iran, que amb 2.236 casos declarats ja té 77 morts.

Mentre la por d'una recessió econòmica global a causa del coronavirus s'escampa per les borses, en diversos països també s'ha fet notar cert pànic. A Austràlia s'han disparat les compres d'aliments envasats i material de primera necessitat, a mesura que han anat augment els casos confirmats al país (39 contagis i un mort). A l'Índia, 16 turistes italians han donat positiu per Covid-19, cosa que eleva el total de casos del país a 28. Per la seva banda Iraq, que ha enregistrat 31 casos fins ara, ha reportat aquest dimecres la seva primera víctima mortal, un home gran de la província kurda de Sulaimaniya.