L'OMS demana investigar possibles casos de covid-19 que es remuntin al 2019

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha urgit aquest dimarts els governs a investigar les pneumònies sospitoses registrades a finals de l'any passat, el 2019, per si fossin possibles casos de covid-19 que haguessin sortit de la Xina molt abans del que es creu i que no haguessin sigut detectats com a tals. El portaveu de l'OMS Christian Lindmeier ha respost així a les preguntes sobre un estudi mèdic francès que ara ha detectat un cas de covid-19 en les mostres d'un pacient preses el 27 de desembre del 2019.

Lindmeier ha dit que els resultats de l'estudi francès "no són sorprenents" per a l'organització, però que alhora "ofereixen tota una nova perspectiva sobre tot". Per això ha demanat a tots els estats que investiguin si també tenen possibles positius per covid-19 de finals del 2019, perquè les troballes que puguin fer "ajudaran a entendre millor la circulació potencial del virus del covid-19".

Fins ara el primer cas detectat a tot el continent europeu era el que es va localitzar precisament a França el 24 de gener, en concret d'un home procedent de la província xinesa de Hubei, origen del brot. Però ahir es va fer públic un estudi en el qual el responsable de cures intensives dels hospitals Avicenne de Bobigny i Jean-Verdier de Bondy, Yves Cohen, explicava que el seu equip havia detectat un cas del passat 27 de desembre després d'una feina retrospectiva amb els test PCR que es van realitzar en aquests centres entre el desembre i el gener a 24 pacients amb pneumònia.

Es tracta d'un home d'uns cinquanta anys que va ingressar el passat 27 de desembre a l'hospital i que no havia fet viatges que permetin suposar que va contraure la infecció a l'estranger. Va estar malalt quinze dies i va contagiar els seus fills. Però la hipòtesi dels facultatius és que va ser la seva dona, que era asimptomàtica, l'origen del contagi de la família, ja que treballava en una peixateria amb clients d'origen xinès.

Aquest cas positiu del 27 de desembre indica que el coronavirus podria haver arribat a Europa molt abans del que es creia i que, per tant, es desconeix encara qui seria el pacient 0 europeu. De fet, la Xina va informar per primer cop l'OMS el 31 de desembre del 2019 que tenia diversos casos sospitosos d'una pneumònia estranya a la localitat de Wuhan. Però investigacions posteriors dels científics xinesos han intentat trobar el pacient 0 d'aquest país i han trobat almenys un cas del 27 de novembre del 2019.

Però no va ser fins al 13 de gener del 2020 que es va registrar oficialment el primer cas fora de la Xina, en concret a Tailàndia. I el 24 de gener es va registrar el primer cas a Europa, a França. Però l'estudi francès indica que el virus ja circulava pel país almenys des de finals de desembre, cosa que posa en dubte la cronologia de la propagació difosa fins ara.

El portaveu de l'OMS ha dit aquest dimarts que és "molt i molt important" explorar aquests possibles casos de coronavirus que s'haurien produït abans del que es pensava per indagar també en l'origen del virus. L'OMS defensa de manera insistent que el covid-19 es va originar a la Xina per una mutació natural dins d'un cos animal. Els ratpenats són portadors habituals de coronavirus, però encara queda esbrinar quin seria l'animal que va fer de enllaç entre el ratpenat i els éssers humans. Alguns estudis científics diuen que l'hoste més "probable" és el pangolí, el mamífer més traficat del món, però aquesta conclusió encara no és definitiva.

En la roda de premsa de dilluns, els representants de l'OMS van defensar la necessitat de dur a terme "una investigació científica" a la Xina per aconseguir esbrinar com es va originar el virus. El director executiu de l'organització, Mike Ryan, va explicar que l'equip de l'OMS que va visitar la Xina al febrer va traslladar aquesta petició "al nivell més alt" del govern xinès. "Ho hem fet amb moltes altres malalties, com l'Ebola o la MERS al Pròxim Orient. Vam investigar per trobar l'animal que era l'origen del virus", explicava Ryan. En el cas de l'Ebola es va determinar finalment que van ser els goril·les. En el cas de la MERS van ser els camells.

Ryan va defensar la necessitat d'aquesta investigació per determinar com es va originar el coronavirus "per veure si cal fer canvis en les cadenes d'alimentació", ja que la infecció animal s'hauria produit al mercat d'animals vius de Wuhan, però també va admetre que la politització de la qüestió està fent que la Xina es posi a la defensiva en aquesta qüestió.

I és que malgrat la insistència de l'OMS en defensar l'origen animal del covid-19 –"Totes les proves que hem vist, i tenim més de 50.000 genomes seqüenciats del covid-19, diuen que és un virus d'origen animal", insistia dilluns la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove–, el govern dels Estats Units insisteix en denunciar que el covid-19 es va fabricar en un laboratori de Wuhan. Ho va dir de nou diumenge el secretari d'Estat, Mike Pompeo.

Aquest dimarts, parlant als periodistes a la Casa Blanca abans de marxar cap a Arizona, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que farà públic l'informe que ha fet el seu govern sobre l'origen del virus, però no ha donat més detalls sobre què diu l'informe ni quan es farà public.