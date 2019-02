L'ONU diu que Israel pot haver comès crims de guerra en la repressió de les protestes de Gaza

Una comissió de l'ONU ha acusat Israel de cometre "crims de guerra" en la repressió de les manifestacions de palestins de la franja de Gaza de l'any passat. Desenes de milers habitants de la franja es van manifestar entre març i desembre del 2018 coincidint amb el 60è aniversari de la creació de l'estat d'Israel, que els palestins recorden com la Naqba: en les marxes exigien el dret al retorn a les cases i terres d'on van ser foragitats el 1948.

L'informe de la comissió calcula que les forces de seguretat israeliana van matar 189 persones i van ferir amb foc real almenys 6.106 manifestants palestins desarmats, 122 dels quals van perdre alguna extremitat . Entre les víctimes mortals hi havia 35 criatures, tres discapacitats i dos periodistes que anaven clarament identificats. La majoria de les víctimes (183) van morir per impacte de bala.

"La Comissió té raons raonables per creure que durant la Gran Marxa del Retorn, soldats israelians van cometre violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari. Algunes d'aquestes violacions poden constituir crims de guerra o crims contra la humanitat i han de ser investigades immediatament per Israel", va dir el president de la Comissió, l'argentí Santiago Cantó.



Manifestacions pacífiques

Es duien a terme activitats culturals com la lectura de poesia, seminaris, conferències o activitats esportives, segons afirma l'informe. L'equip de l'ONU creu que "no hi ha cap justificació", atès que els manifestants "no suposaven cap amenaça a les persones que es trobaven al seu voltant", aclareix Sara Hossain, una membre de la comissió.

Repressió mortal a la franja de Gaza

La resposta de l'exèrcit d'Israel a aquest tipus de mobilització va ser disparar indiscriminadament contra els manifestants. A l'informe s'identifiquen algunes de les víctimes mortals, com Naji Abu Hojayeer, un mecànic de 24 anys, que només portava una bandera palestina i que va morir d'un tret a l'abdomen el primer dia de les protestes. El periodista Yousef Kronz, de 19 anys, va perdre una cama per un tret, tot i que anava clarament identificat. Són només algunes de les històries de les sis mil víctimes que van ser blanc del foc real d'Israel per manifestar-se.