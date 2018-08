L'ONU denuncia crims de guerra al Iemen perpetrats per tots els bàndols

Diuen que és una de les guerres –i de les crisis humanitàries– més oblidades de la història recent. Des que el 2014 va començar un conflicte civil al Iemen, la situació no ha fet més que empitjorar, especialment per a la població civil, víctima de tot tipus de violència, epidèmies i fam. Aquest dilluns, l'ONU ha presentat un informe que va una mica més enllà. Segons els experts, totes les parts involucrades a la guerra han comès potencials crims de guerra, i una part dels responsables han sigut identificats per aquesta institució.

Les acusacions, com s'esperava, recauen principalment sobre la coalició militar àrab liderada per l'Aràbia Saudita i secundada pels Emirats Àrabs Units. Els seus bombardejos "han causat la majoria de víctimes civils directes". A més, la restricció que han imposat per evitar l'entrada d'ajuda humanitària al país ha tingut un cruel impacte entre la població civil, que, a part de menjar, aigua o medicaments, tampoc té eines per combatre la profunda crisi humanitària que viuen.

D'altra banda, també serien responsables dels crims més greus que es poden cometre en un conflicte armat les forces governamentals, suportades per la coalició i per alguns països occidentals, especialment pels Estats Units i el Regne Unit, que els donen intel·ligència militar. La coalició àrab –sunnites– i les forces lleials al govern iemenita s'enfronten als rebels houthis –xiïtes–, que, segons l'informe, també són responsables de potencials crims de guerra en les àmplies zones que controlen, com Sanà o la ciutat portuària d'Al Hudeida.

Una població menyspreada

Els experts han constatat, doncs, "un menyspreu absolut pel patiment del poble iemenita" per part de tots els grups combatents. Unes vides que també es consumeixen davant el silenci internacional. El president del grup d'experts, Kamel Jendoubi, ha reclamat en una roda de premsa d'aquest dimarts la fi immediata d'aquesta violència.

També ha demanat que es prenguin mesures per protegir els civils, i que es faci front a la impunitat constant que envolta la situació.

540x306 Dos nens posen una imatge a sobre de la tomba del seu amic, mort en un bombardeig de la coalició àrab fa unes setmanes / NAIF RAHMA / REUTERS Dos nens posen una imatge a sobre de la tomba del seu amic, mort en un bombardeig de la coalició àrab fa unes setmanes / NAIF RAHMA / REUTERS

"On va ser possible vam identificar persones responsables dels crims i presentem avui –aquest dimarts– una llista confidencial [amb les seves identitats] a l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans", ha anunciat Jendoubi. Els noms es mantindran sota custòdia d'aquest organisme amb la finalitat que siguin considerats per un tribunal que investigui i jutgi les violacions dels drets humans en el curs d'aquest conflicte.

Preguntat per qui han comès aquests crims de guerra, l'expert Charles Garraway ha dit que no poden "posar percentatges en qüestió de culpes, sinó establir patrons de violència", segons els quals totes les parts han violat el dret internacional.

El mateix Garraway ha apuntat, però, que no es va poder indagar el paper que ha tingut el grup jihadista Estat Islàmic en aquest conflicte. En exposar les seves conclusions, els experts han emfatitzat que la seva independència sempre va ser respectada, que van poder visitar llocs on van ocórrer atacs, així com centres de detenció, i interrogar víctimes i testimonis, en un total de catorze missions que van efectuar al Iemen.

Un treball extens

El període considerat per a la investigació comença el setembre del 2014, quan els rebels houthis van prendre Sanà i províncies del nord i l'oest del país i van expulsar el govern de la capital; tot i que el conflicte es va intensificar el març del 2015 amb la intervenció de la coalició dirigida per Riad.

A aquesta última part se li atribueix la responsabilitat "de bombardejos contra àrees residencials, mercats, funerals, casaments, presons, vaixells civils i fins i tot centres mèdics", en què no es van respectar els principis bàsics de distinció, proporcionalitat i precaució.

#Yemen: « There is little evidence of any attempt by parties to the conflict to minimise civilian casualties. I call on them to prioritise human dignity in this forgotten conflict » — UN experts. Read ➡️ https://t.co/YHtQWgudvO pic.twitter.com/kGVlHy3zdP — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) 28 d’agost de 2018

Segons l'Oficina de l'ONU per als Drets Humans, des del març del 2015 han mort durant la guerra iemenita 6.660 civils, i 10.563 han resultat ferits, tot i que "la xifra real és probablement significativament més alta", recalca l'informe.

La investigació també recull el testimonis de víctimes i testimonis que descriuen un comportament "agressiu generalitzat" per part de la milícia progovernamental "A l'Hizam al Amni" i del personal dels Emirats Àrabs Units, que inclou violacions d'homes i dones i violència sexual contra persones desplaçades.