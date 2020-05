L'ONU alerta de "més guerres, fam i misèria" en 37 països pobres sota la pandèmia

Els països més pobres del món no pateixen encara l'impacte sanitari de la pandèmia de covid-19 perquè com que estan més aïllats han quedat menys exposats al virus, però l'ONU alerta que ja es constaten els estralls socials per la pèrdua de llocs de treball, la caiguda de les exportacions, la fi del turisme, les dificultats en l'abastiment d'aliments o el fet que els emigrats a Europa o els Estats Units no poden continuar enviant remeses als seus familiars. A més estan en perill programes de salut clau, com la vacunació infantil.

És per això que l'agència humanitària de les Nacions Unides calcula que necessita 6.200 milions d'euros, en lloc dels 2.000 que havia demanat en la primera crida del mes de març, per esmorteir l'impacte de la pandèmia als països més pobres del planeta. Fins ara l'ONU només ha recaptat 925 milions d'euros per afrontar aquests desastres humanitaris. En la nova crida també s'amplia la llista de països fins a 37, amb la incorporació de Benín, Djibouti, Libèria, Moçambic, el Pakistan, les Filipines, Sierra Leone, Togo i Zimbàbue.

"Si no actuem immediatament, ens hem de preparar per a un agreujament dels conflictes, la fam i la pobresa", alerta Marck Lowcock, responsable d'acció humanitària de l'ONU. "Plana l'espectre de múltiples epidèmies de fam", assegura."Si no fem costat ara als més pobres –especialment les dones, nenes i altres grups vulnerables–, mentre lluiten contra la pandèmia i l'impacte de la recessió global ens trobarem desbordats pels seus efectes durant molts anys. I això serà pitjor, i molt més car, per a tothom"

Lowlock adverteix que no es tracta merament d'una qüestió de solidaritat: "Demanem als donants que actuïn en solidaritat i també en interès propi perquè la seva resposta estigui a l'altura de la magnitud del problema".

La crida també la secunda l'Organització Mundial de la Salut. "El nombre de casos dels 37 països del pla pot semblar baix, però sabem que els seus sistemes de vigilància i capacitat de fer tests és feble, de manera que és possible que ja hi hagi transmissió comunitària i no s'hagi detectat, i alhora el confinament també afecta els serveis de salut essencials. És extremadament important que els puguem mantenir, així com la vacunació, els programes de salut sexual i reproductiva i els de salut mental".

També se sumen a la crida les ONG. "Estem adaptant la nostra resposta arreu del món per fer arribar ajuda humanitària essencial, aigua neta i aliments, però necessitem recursos. Ho devem as nostres heroics col·legues que estan en la primera línia", apunta Abu Mackman, d'Oxfam Internacional.

L'ONU estima que el cost de protegir el 10% més vulnerable de la població mundial és de 83.000 milions d'euros, és a dir, l'1% del paquet d'estímuls econòmics aprovat per als països de l'OCDE i el G-20.