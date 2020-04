Obama trenca el silenci i avala la candidatura de Joe Biden

Impensable fa dos mesos, Joe Biden té davant seu un escenari molt favorable per solidificar la seva candidatura a la presidència i evitar el guerracivilisme demòcrata del 2016. Després de començar les primàries com un nàufrag, no només és ja l'únic aspirant del partit sinó que en 24 hores ha recollit el suport tant del senador Bernie Sanders com de l'expresident Barack Obama, que aquest dimarts ha trencat el seu silenci.

En una intervenció enregistrada, Barack Obama ha afirmat: "Escollir el Joe com el meu vicepresident va ser una de les millors decisions que hagi pres mai". A més, ha destacat "l'experiència, l'honestedat, la humilitat, l'elegància" com a valors propis de Biden i com a requisits per liderar des de la Casa Blanca que avui ocupa Trump, a qui no esmenta.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020

En sintonia amb la crisi de salut i econòmica que afronten els Estats Units, Obama ha posat en valor el paper que va tenir el seu vicepresident en el rescat de la indústria automobilística i de la classe mitjana després de la Gran Recessió, així com la seva ajuda "per evitar que l'epidèmia d'Ebola es convertís en el tipus de pandèmia que estem veient ara". Joe Biden "té el caràcter i l'experiència per guiar-nos a través d'una dels les èpoques més fosques".

Conscient de la necessitat de mobilitzar els seguidors de Bernie Sanders, Barack Obama ha reservat una part del seu missatge a elogiar el senador, a qui descriu com "un home que ha dedicat la seva vida a donar veu a les esperances de la classe treballadora, als seus somnis i frustracions". Sense esmentar la proposta estrella de Sanders, la sanitat pública universal (Medicare for All), l'expresident reconeix, però, que el pròxim president ha d'anar més enllà de l'Obamacare i "oferir a tothom una opció pública" de sanitat.