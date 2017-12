Ofensiva contra els xenòfobs de Britain First

El líder del grup britànic d'ultradreta Britain First, Paul Golding, ha estat detingut aquest dijous a Belfast per la seva suposada relació amb crims d'odi, segons ha informat la Policia nord-irlandesa (PSNI). Golding era a la capital de l'Ulster per acompanyar la seva 'número dos, Jayda Fransen, que ha comparegut avui davant un jutjat acusada de pronunciar un discurs amenaçador, abusiu o insultant durant una manifestació organitzada a Belfast a l'agost.



El líder ultra, de 35 anys, ha estat arrestat en el marc de les investigacions de la PSNI sobre aquest mateix acte, han indicat les fonts, mentre que Fransen, de 31 anys, va ser arrestada el passat mes a Londres, on té la residència i hi ha la base d'aquest grup xenòfob i antiislamista.



Britain First va tornar a aconseguir notorietat després que el president nord-americà, Donald Trump, compartís a Twitter vídeos antiislamistes publicats per Fransen a la popular xarxa social, la difusió va causar una gran polèmica al Regne Unit.

El partit també va rebre crítiques en vigílies del referèndum del Brexit del 2016 quan l'extremista Thomas Mair va assassinar al mig del carrer a la diputada laborista Jo Cox al crit de Britain First (El Regne Unit primer).



Britain First està liderat per Golding, que va aconseguir l'1,2% dels vots en les eleccions a l'alcaldia de Londres al maig de 2016 (31.372 paperetes), uns comicis que va guanyar el laborista Sadiq Khan, el primer alcalde musulmà de la capital britànica.



Fransen ja va ser multada amb 2.260 euros al novembre del 2016 per "assetjar" a una dona musulmana per vestir un hijab durant una trucada "patrulla cristiana" organitzada per Britain First a Luton (nord de Londres) i ha rebut diverses denúncies relacionades amb crims d'odi.