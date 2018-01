Onada d’odi xenòfob a Àustria contra el primer nadó de l’any

El primer nadó de l’any a Àustria ha provocat onada de xenofòbia tan gran al país que fins i tot els polítics, els mitjans de comunicació i les Esglésies s’han vist obligats a prendre partit. La situació genera vergonya aliena.

El nadó és una nena, es diu Asel i va néixer a les 00.47 hores de l’1 de gener a Viena, la capital austríaca. La premsa va publicar la foto de la nena, acompanyada de la seva mare i el seu pare: una jove que apareix somrient davant de la càmera amb un vel que li cobreix els cabells i un noi amb barba que també se’l veu radiant a la imatge. El fet que la mare portés un mocador al cap, però, va generar que, en lloc de les tradicionals felicitacions pel nounat, es multipliquessin els comentaris ofensius als llocs webs dels mitjans de comunicació.

“Quan tingui 18 anys serà una terrorista”, “Li desitjo una mort sobtada” i “Deporteu de seguida aquesta escombraria” van ser algunes de les moltíssimes frases xenòfobes que es van difondre a internet arran de la publicació del retrat. “Com a vienès autèntic, és lògic que només em pugui alegrar amb [el naixement de] un nadó austríac de debò”, va escriure una altra persona.

Els mitjans van desactivar els comentaris perquè els lectors no poguessin escriure més insults, però l’onada de xenofòbia va continuar a les xarxes socials fins al punt que el secretari general de Càritas a Àustria, Klaus Schwertner, va fer públic ahir un comunicat en què afirma que “s’ha traspassat una línia vermella”. “En les primeres hores de la seva vida, aquesta dolça nena ja ha sigut objecte d’una increïble onada de comentaris violents i odiosos. És una dimensió completament nova d’odi el fet d’atacar un nounat innocent”, va lamentar també Schwertner a Facebook.

El secretari general de Càritas ha posat en marxa una campanya per contrarestar els comentaris despectius i perquè qui vulgui pugui mostrar el seu suport als joves pares de l’Asel. “Representants de tots els grups polítics, dels mitjans de comunicació, de les Esglésies i de la vida pública s’hi han unit”, assegura Schwertner al seu comunicat. Així mateix, l’associació #GegenHassimNetz (contra l’odi a la xarxa) estudia la possibilitat de presentar denúncies per incitació a l’odi contra els autors dels comentaris islamòfobs, ja que són un delicte que la llei a Àustria castiga fins amb dos anys de presó.

Àustria és un dels països d’Europa que reben més sol·licituds d’asil, i un 8% de la seva població és musulmana, un percentatge relativament alt. Les enquestes diuen que un terç de la població austríaca no vol tenir un musulmà com a veí, i en els últims anys els partits xenòfobs han guanyat molts electors. De fet, en l’actualitat Àustria és l’únic país de l’Europa Occidental on un partit de l’extrema dreta està al poder: des del desembre el conservador Partit Popular (ÖVP), del jove canceller Sebastian Kurz, forma un govern de coalició amb els ultranacionalistes del Partit de la Llibertat (FPÖ), que s’oposen a la immigració i a la Unió Europea.