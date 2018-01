Oprah Winfrey, pròxima presidenta dels Estats Units?

Presentadora, actriu, filantropa i empresària, Oprah Winfrey va imperar a les televisions de milions de nord-americans durant 35 anys, des d’on va aconseguir connectar amb el ciutadà mitjà dels EUA més enllà de les classes socials, la raça o el gènere. Ara, i especialment després del seu emotiu discurs feminista a la gala dels Globus d’Or, Winfrey podria optar a alguna cosa més important: la Casa Blanca.

Els ingredients per a una campanya exitosa hi són. Oprah Winfrey és una dona afroamericana, liberal, molt popular, amb seguidors de diferents ideologies i una gran capacitat comunicativa. És, a més, una empresària feta a si mateixa. Una qualitat molt valorada a l’altra banda de l’Atlàntic. Amb uns orígens molt humils i conflictius, Winfrey va arribar a ser la dona més rica dels Estats Units i una de les més influents del món segons la revista Forbes. Ha sigut candidata als Oscars, ha guanyat un Globus d’Or, i aquest gener s’ha convertit en la primera dona negra que rep el premi Cecil B. Demille, atorgat per l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood.

Tot i que la presentadora encara no s’ha pronunciat oficialment sobre una possible candidatura, el seu entorn sí que ho ha fet. El seu marit, Stedman Graham, va assegurar que la candidatura de la seva parella “depèn del que vulgui la gent”, però que “ella ho faria segur”. De suports no n’hi faltarien. Desenes de celebritats s’hi han mostrat molt interessades. El director de cinema Steven Spielberg, per exemple, va dir que Oprah Winfrey seria “una presidenta absolutament brillant”. “Si es presenta, li donaré suport”, va afegir. L’actriu Meryl Streep, per la seva banda, va declarar al Washington Post : “Vull que es presenti. No crec que tingui cap intenció [de fer-ho]. Però ara ja no té cap altra opció”.

Una candidatura de l’empresària també comença a sonar bé entre la classe política i els experts. Khary Penebaker, membre del comitè nacional del Partit Demòcrata, va tuitejar: “En un discurs de 9 minuts, Oprah Winfrey va ser més presidencial del que ha sigut l’actual ocupant de la Casa Blanca en un any sencer”. El prestigiós mitjà de Washington Politico va anar més enllà: en un article del 10 de gener, el diari es preguntava per què Winfrey s’hauria d’esperar a presentar-se a les eleccions presidencials del 2020, quan els comicis per al Senat són aquest 2018. “[A la cambra alta] Oprah Winfrey pot marcar una gran diferència. Aquest mateix any”, deia la publicació.

Fins i tot el mateix Donald Trump adora la presentadora. L’any 1999, en una entrevista a la CNN, quan la idea de regnar a la Casa Blanca ja li rondava pel cap, Trump va dir que escolliria Winfrey com a parella de campanya: “És popular, brillant, una dona fantàstica... Seria una bona opció”. L’endemà dels Globus d’Or, però, Trump va declarar amb un mig somriure: “La guanyaria. Seria molt divertit. La conec molt bé. M’agrada l’Oprah. Però no crec que es presenti”.

Punts febles

En Oprah Winfrey no és or tot allò que lluu. La presentadora s’ha significat a favor de polèmiques pseudoteràpies mèdiques com el reiki i en campanyes antivacunació. Tot i que ha estat molt involucrada en la lluita feminista a Hollywood, a Oprah Winfrey també se l’ha criticada per la seva amistat amb Harvey Weinstein, el productor acusat d’assetjament sexual. La falta d’experiència és un altre punt dèbil, tot i que, com apuntava Steven Spielberg: “¿El nostre president actual té les capacitats per ser-ho?”