Oscar Camps: “Les xifres oficials de morts no són creïbles, potser hi ha altres barques desaparegudes”

Després d’una quinzena de missions al Mediterrani central Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms reconeix que, amb diferència, aquesta ha sigut la més dura. Respon a les preguntes de l’ARA navegant entre Sicília i Malta al vaixell de rescat de l’ONG.

En un dia heu rescatat 600 persones, heu vist morir dues persones i us heu trobat sols al mar.

Estàvem molt sols al mig del mar. De seguida vam dir que nosaltres no podíem portar 600 persones a bord. Vam demanar que vingués un vaixell gran i que se’ls emportés mentre nosaltres ens quedàvem allà perquè no hi havia ningú més. Totes les ONG estaven carregades. Els militars i els guardacostes italians ens van dir que no podien venir. Només es va acostar el vaixell d’una altra ONG, SeaWatch, i com que feia molt mala mar no vam gosar moure les dones i els nens i vam transferir-hi només els homes joves i forts. Els militars italians es van endur només els casos més greus, una noia de 18 anys i el seu nadó de 4 dies. Després, ja a la nit, vam demanar una altra evacuació d’una noia embarassada de 7 mesos que tenia contraccions i un nadó amb una infecció cutània molt greu i desnutrició severa que no aconseguíem estabilitzar. I ens van dir que no podien venir perquè a la nit i amb mal temps no tenien mitjans. Vam fer tot el que vam poder pel nadó, però va morir a la nit.

Ningú va veure les barcasses?

És increïble, i això et fa pensar que les xifres oficials de morts no són creïbles. Els vam salvar perquè ens els vam trobar enmig del mar. I si no haguéssim estat allà o no els haguéssim vist se’ls hauria empassat el mar. ¿Qui sap si no hi havia un altre vaixell amb 500 persones més que simplement ha desaparegut? Hem estat sols, i quan trepitgem terra a Europa només veiem gent amb mascareta. A Europa veiem molta mascareta i molt poca dignitat.

Com expliqueu que hi hagi tantes dones i criatures?

Moltes d’aquestes dones són víctimes de violacions i tenen nadons blancs. Ara Europa pagarà grups armats perquè frenin els immigrants a Líbia. Nosaltres seguirem salvant vides: hem rescatat 20.000 persones al Mediterrani central. És una xifra humiliant.