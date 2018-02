El PPE frena les llistes europees per a les eleccions del 2019

No hi haurà llistes europees a les eleccions del 2019. El Partit Popular Europeu (PPE) ha tombat la proposta, impulsada pel president francès Emmanuel Macron, de reservar 27 escons dels 701 que hi haurà a llistes transeuropees. És a dir que al maig del 2019 els electors votaran com fins ara: només s'escolliran eurodiputats del propi estat membre.

Macron i fins i tot el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, del PPE, s'havien pronunciat a favor de la creació de llistes transnacionals perquè els electors poguessin triar 27 eurodiputats d'altres països. Crear una circumscripció europea hagués suposat un canvi important a les eleccions, però el PPE, el principal grup de l'Eurocambra, hi ha votat en contra aquest dimecres i ha aconseguit sumar una majoria de vots per frenar la iniciativa.

El PP europeu ha justificat el vot en contra perquè les llistres transnacionals "no són europees ni democràtiques" sinó "una construcció artificial i elitista". Els eurodiputats del PP espanyol, en canvi, s'han desmarcat del veto i hi han votat a favor.

Menys escons després del Brexit

El ple del Parlament Europeu ha decidit també aquest dimecres el repartiment dels 73 escons que deixarà el Regne Unit quan marxi de la Unió Europea. Després de les eleccions del 2019, l'Eurocambra tindrà 46 escons menys. Passarà dels 751 actuals a 705. La resta d'escons es repartiran entre alguns estats membres que actualment estan infrarepresentats. Entre els més beneficiats hi ha Espanya i França, que guanyaran 5 escons cada un.