Un avió de passatgers s'estavella sobre una zona residencial a prop de Karachi

Un avió de passatgers de la Pakistan International Airlines (PIA), amb 107 persones a bord, s'ha estavellat aquest divendres en una zona residencial a prop de la la ciutat de Karachi mentre feia la maniobra d’aproximació a terra. Contràriament al que s'havia informat en un primer moment, que no hi havia supervivents, almenys dues persones haurien salvat la vida.

L’Airbus A320, procedent de la ciutat de Lahore, a 1.215 quilòmetres al nord-est del Pakistan, es va estavellar poc abans d’aterrar a l’aeroport Jinnah International, segons ha informat l’agència local Geo News. Diversos edificis de la colònia d’habitatges Model, al nucli urbanitzat de Malir, han resultat danyats.

Les imatges que es poden veure a les xarxes socials, amb un gran núvol de fum negre al lloc de l'impacte, parlen per si mateixes de les conseqüències del fatal accident, que s'ha produït just un minut abans que l'avió hagués de tocar terra. Fins ara es desconeixen les causes del succés.

La catàstrofe s’ha produït pocs dies després de la represa dels vols nacionals, al cap de dos mesos de confinament i supressió del tràfic aeri a causa de la pandèmia de coronavirus. Un dels primers focus de la investigació podria ser esbrinar si l'aparell havia passat els controls de seguretat adients després de dos mesos aturat.

La màxima autoritat de l’organisme que regula l'aviació civil del Pakistan, Abdul Sattar Khokhar, ha informat que a bord hi havia 99 passatgers i 8 tripulants.

La tragèdia arriba quan el país començava a preparar-se per celebrar la jornada de l’Aid al-Fitr, que marca la fi del Ramadà i l’inici de les vacances musulmanes, motiu pel quals moltes persones es traslladen als seus llocs d’origen per reunir-se per a la festa.