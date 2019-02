El Pakistan tomba dos caces de l'Índia al Caixmir

El Pakistan assegura que ha abatut dos caces de les forces aèries de l'Índia quan sobrevolaven la regió frontera del Caixmir i ha capturat un dels pilots, mentre que l'altre ha caigut en territori indi. Ho ha anunciat aquest dimecres el portaveu de l'exèrcit pakistanès, el general Asif Ghafoor, després que dimarts l'Índia llancés una operació contra grups armats al país veí.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.