El Papa envia un bisbe a Xile a investigar les acusacions sobre Barros

El papa Francesc ha decidit enviar un bisbe a Xile per "escoltar els que han manifestat la voluntat de donar a conèixer elements que posseeixen" sobre "el cas de [el bisbe xilè] Juan de la Cruz Barros Madrid", ha informat la Santa Seu.

Joan Barros Madrid, nomenat bisbe el març del 2015 pel papa Francesc, ha estat acusat a Xile d'haver encobert els casos d'abusos sexuals comesos per Fernando Karadima quan aquest era rector de l'església de El Bosque.

El Vaticà va explicar en un comunicat que serà l'arquebisbe de Malta i president del Col·legi per a l'examen dels recursos (en matèria de delicta graviora) en la Sessió Ordinària de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Charles J. Scicluna, qui es desplaci a Santiago de Xile per aquesta missió.

Durant el viatge que va realitzar Francesc a Xile, del 15 al 18 de gener, Barros va estar a l'ull de l'huracà en participar en els principals actes religiosos amb motiu de la visita del Pontífex.

Tolerància zero

En el vol de tornada a Roma després de la seva gira per Xile i Perú -país que va visitar entre el 18 i el 21 de gener-, el papa Francesc va subratllar la seva "tolerància zero" amb els abusos sexuals per part del clergat, però va assenyalar que creia en la innocència de Barros perquè ningú havia presentat cap evidència que sustentés les acusacions.

L'últim dia que va estar a Xile, a la ciutat d'Iquique, Francesc va dir que "el dia que em portin una prova contra el bisbe Barros, parlaré". "No hi ha una sola prova en contra, tot és calúmnia", va afegir.

En el vol de tornada a Roma, Francesc va demanar perdó a les víctimes per aquestes declaracions en reconèixer que demanant-los "proves", que està clar que no poden tenir, "va ferir" les víctimes.