El Papa fa fora el bisbe dels EUA acusat d’abusos

El papa Francesc va acceptar ahir la renúncia del bisbe nord-americà Michael J. Bransfield -que en el passat va ser acusat d’abusos sexuals a menors a la diòcesi de Filadèlfia (EUA)- i va obrir una investigació sobre el cas. Francesc es va reunir ahir amb els líders de la Conferència Episcopal dels EUA per tractar els últims escàndols d’abusos sexuals que afecten aquesta congregació. “Francesc ha acceptat la renúncia al govern pastoral de la diòcesi de Wheeling-Charleston presentada per monsenyor Michael J. Bransfield”, que ja ha arribat a l’edat de jubilació per als bisbes, que és de 75 anys, deia poc després el breu comunicat del Vaticà. Tot esperant el nomenament d’un nou bisbe, el Papa va triar com a relleu temporal l’arquebisbe de Baltimore, William Edward Lori. La nota del Vaticà no deia res més de la renúncia, que es produeix enmig de la voràgine de revelacions d’abusos sexuals a menors per part de membres del clergat en diferents països.

Encàrrec d’una investigació

L’arxidiòcesi de Baltimore va publicar una nota a la seva web en què informava que el Papa ha encarregat a l’arquebisbe Lori que condueixi una investigació sobre les acusacions contra el bisbe Bransfield d’abús sexual. “Prometo dur a terme una investigació exhaustiva a la recerca de la veritat en les preocupants acusacions contra el bisbe Bransfield i treballar en estreta col·laboració amb el clergat, els religiosos i els líders laics de la diòcesi fins al nomenament d’un nou bisbe”, deia Lori en aquesta nota. L’arquebisbe Lori es reunirà amb el clergat i líders laics de la diòcesi avui mateix.

Bransfield, que va començar la seva carrera com a sacerdot a Filadèlfia, va ser nomenat bisbe de Wheeling-Charleston el 2005. L’any 2012, en el judici a altres clergues de Filadèlfia, va ser acusat d’haver abusat sexualment de deu nens a finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, i després també se’l va relacionar amb altres suposats abusos, tot i que ell sempre ha negat les acusacions.

Després de reunir-se ahir amb el Papa, el president de la conferència episcopal nord-americana, Daniel DiNardo, va qualificar la trobada de “llarg, fructífer i bon intercanvi sobre la situació als EUA” i en l’església d’aquest país, “ferida amb el dimoni de l’abús sexual”.