París es blinda per afrontar una nova jornada de protestes dels armilles grogues

França es prepara per una nova jornada de protestes dels armilles grogues a la capital i altres ciutats amb milers d'agents de seguretat desplegats i París tancada i barrada. La Torre Eiffel i altres llocs importants i atraccions turístiques continuen tancades i la majoria de comerços situats al centre de la capital han establers proteccions i mesures de seguretat per evitar saquejos. Al seu torn, el mobiliari urbà s'ha retirat per prevenir que els manifestants el facin servir com a projectils, i 89.000 policies s'han desplegat per tot el país (8.000 dels quals a París).

L'objectiu, en el quart cap de setmana de protestes dels armilles grogues, és evitar el caos de dissabte passat, quan diversos manifestants van cremar automòbils i van robar a tendes al bulevar dels Camps Eliseus; a més de ratllar l'Arc de Triomf amb missatges dirigits al president, Emmanuel Macron.

D'altra banda, els cossos policials han detingut aquest matí un mínim de 177 persones a París per impedir preventivament incidents violents. Concretament, la Prefectura de Policia ha informat aquestes persones estan detingudes per formar part de grups susceptibles de protagonitzar actes de violència o per estar en possessió d'objectes que podrien fer-se servir per fer-ho, i no necessàriament quedaran sota custòdia una vegada que es realitzin les verificacions pertinents.

"Acte IV"

Els manifestants, al seu torn, han declarat aquest cap de setmana "Acte IV" a través de les xarxes socials, en un desafiament a Macron. Les protestes porten el nom de les jaquetes de seguretat d'alta visibilitat que els conductors francesos han de tenir als cotxes, i van irrompre al carrer el novembre per la pressió sobre el pressupost familiar que causaven els impostos sobre el combustible.

Des de llavors, la protesta ha evolucionat en un rebel·lió àmplia i de vegades violenta contra Macron. Com que no té un líder formal, controlar les mobilitzacions és molt difícil. Les autoritats asseguren que elements d'extrema dreta i anarquistes han segrestat la mobilització provocant disturbis i enfrontaments directes amb la policia.

Sigui com sigui, Macron va acabar anul·lant el passat dimecres la taxa del carburant (en lloc de suspendre-la com havia proposat inicialment), en un intent de de calmar els ànims. El president, la popularitat del qual és a la baixa segons les enquestes, ha vist malgrat tot que les demandes dels armilles grogues continuen en augment, i inclouen una baixada d'impostos, sous més alts, costos energètics més barats, millors pensions i fins i tot la dimissió del propi Macron.



Macron, que no ha parlat en públic ja que va condemnar els disturbis del dissabte passat des de la cimera del G20 a l'Argentina, s'adreçarà a la nació a principis de la setmana que ve, segons fonts oficials. El passat divendres a la nit, va visitar un grup de policies a les seves barraques fora de París. Al capdavant de la seva major crisi des que Macron va ser elegit fa 18 mesos, doncs, hi ha el seu primer ministre, Edouard Philippe, que tracta públicament la confusió i ofereix concessions. Però la pressió perquè Macron es posicioni creix al temps que la seva administració intenta recuperar la iniciativa després de tres setmanes de disturbis que són els més importants des de 1968.

Segons dues enquestes, les concessions que ha ofert el govern han provocat un descens de popularitat per a les armilles grogues, tot i que el 66% dels enquestats van donar suport a les protestes, segons el sondeig IFOP-Fiducial per a CNews TV.