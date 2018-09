París vol que el transport públic sigui gratuït

“Somrieu, el bus és gratuït”. Aquest és el missatge amb què s’han trobat els usuaris de la xarxa de bus de Dunkerque i dels disset municipis que formen l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat portuària del nord de França. Des de principi de mes tots els busos són gratuïts sempre i per a tothom. És a dir, tant per als habitants de la localitat com per als turistes que la visiten.

De fet, Dunkerque i la seva àrea metropolitana és la primera zona urbana de més de 200.000 habitants on s’ha instaurat aquest sistema que ja ha despertat l’enveja de ciutats com París. Aquesta mesura podria ser una de les apostes fortes de l’alcaldessa de la capital francesa, Anne Hidalgo, de cara a la campanya electoral de les municipals del 2020.

Viabilitat econòmica

La qüestió de la gratuïtat del transport públic “pot ser una de les claus de la mobilitat urbana”, segons Hidalgo, que considera que els turismes ja no ocupen una posició central. És per això que l’alcaldessa ha encarregat un estudi, que compta amb la col·laboració d’experts francesos i estrangers, per saber si es podria aplicar a París. L’Ajuntament espera tenir les primeres conclusions a l’octubre. La més esperada serà, sens dubte, la que determinarà si hi ha un model econòmic viable per a una ciutat de més de dos milions d’habitants. En altres paraules: ¿qui ho pagarà tot això?

El cost de fer funcionar trens, metros, trams i busos a París i rodalies costa uns 10.000 milions d’euros a l’any segons Île-de-France Mobilités, l’organisme públic que té l’autoritat per organitzar la xarxa de transports públics de la regió de l’Illa de França. Els usuaris contribueixen al finançament amb 2.800 milions d’euros amb la compra dels títols de transport. La qüestió ara és trobar la solució al trencaclosques de com obtenir aquests 2.800 milions d’euros que els passatgers deixarien de pagar.

A petita escala hi ha l’exemple de Dunkerque. Abans que entrés en vigor la gratuïtat, el pressupost anual destinat al funcionament de la seva xarxa de transports era de 45 milions d’euros, un 10% dels quals provenia dels bitllets de transport. Per obtenir aquests 4,5 milions de finançament es va anul·lar un projecte d’envergadura que havia de finançar la construcció d’una instal·lació esportiva, que també havia de servir de sala d’espectacles. “Durant el mandat anterior s’havia augmentat l’impost per finançar el transport públic que s’aplica a les empreses per poder pagar la construcció d’aquesta gran sala d’espectacles de 10.000 places. Sempre hem trobat inútil aquest projecte i el vam anul·lar al principi del nostre mandat”, va explicar l’alcalde de Dunkerque, Patrice Vergriete, a l’emissora Franceinfo.

D’aquesta manera no ha calgut augmentar els impostos als ciutadans de Dunkerque, que des del 2015 ja tenien accés gratuït als busos metropolitans però només durant els caps de setmana. Des de llavors l’ús del transport públic hi ha augmentat un 30% el dissabte i un 80% el diumenge, segons Vergriete. Una dada satisfactòria per aconseguir un dels objectius d’aquesta mesura: que s’utilitzi l’autobús en lloc del cotxe. A banda de millorar el medi ambient, el consistori també espera que la mesura doni més poder adquisitiu als ciutadans, i que permeti lluitar contra l’exclusió social perquè ara es garanteix la mobilitat a tothom.

La flota de busos, equipats amb wifi, ha augmentat i s’han creat set línies d’autobús noves, a més de les deu que ja hi havia. També s’han contractat una quarantena de conductors que, d’alguna manera, compensen la supressió dels llocs de treball dels revisors, que passaran a ocupar un altre càrrec a l’empresa que gestiona la xarxa de busos de Dunkerque. Alguns pensen que París hauria de prendre’n nota: la companyia arrendatària dels transports parisencs té contractats 1.250 revisors a l’Illa de França i cada any inverteix 90 milions d’euros per impedir que els passatgers viatgin sense pagar.

Tarragona i Rubí també estudien aquesta mesura

L’alcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha promès la gratuïtat del transport públic a partir del 2019 si surt reelegit. És el mateix compromís de l’actual alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, de cara a les municipals de l’any vinent. Alemanya va anunciar al febrer que estudiava oferir transport públic gratuït en cinc ciutats abans d’acabar l’any per reduir la contaminació. Per la seva banda, Tallinn, la capital d’Estònia, ja va implementar la gratuïtat del transport el 2012. I en tres anys la xifra d’usuaris ha augmentat un 7%.