El president del Parlament Europeu: "Estem amb Espanya, però Gibraltar és un problema espanyol, no europeu"

El president del Parlament Europeu confirma que Espanya tindrà l'última paraula en qualsevol negociació sobre Gibraltar durant i després del Brexit, però també ha deixat clar que "Gibraltar és un problema espanyol i no europeu", motiu pel qual ha assegurat que "serà Espanya qui arribi a acords amb el Regne Unit". Això sí, ha deixat clar que les institucions europees donen suport a l'estat espanyol i que sense el vistiplau espanyol "no es pot fer res" en referència a Gibraltar. Ho ha dit en una entrevista a El País Vídeo.



Sobre la possible renegociació del Brexit es mostra taxatiu. El text acordat sobre el divorci entre el Regne Unit i la UE "no es pot canviar". Tajani ha assegurat que no hi ha cap altra alternativa perquè és el millor acord per a totes dues parts. També ha explicat que el Parlament Europeu, que és un dels últims tràmits previstos, votarà encara que la cambra britànica hi voti en contra. De fet, ha assegurat que la majoria al Parlament Europeu per ratificar l'acord és àmplia i sosté que fins i tot europarlamentaris que no són del mateix partit que Theresa May hi votaran a favor.

Sobre la possibilitat que hi hagi algun altre estat membre que vulgui marxar de la Unió Europea ara que està en procés la sortida del Regne Unit, Tajani té clar que els britànics seran els "únics". "Al Regne Unit li està costant molt i no està a l'euro", ha recalcat. De fet, ha anat més enllà i ha assegurat que els mateixos britànics estan penedits de la seva decisió i creu que ara per ara guanyaria l'opció de quedar-se. En cap cas, però, creu que es puguin dilatar terminis i confia que el parlament britànic aprovi l'acord.

Un "Pla Marshall" per a l'Àfrica

A propòsit de com es pot frenar l'auge dels populismes i l'euroescepticisme a Europa, Tajani ha insistit a defensar una teoria que ja fa temps que recull. Creu que s'ha d'impulsar un "Pla Marshall" a l'Àfrica per resoldre el problema migratori i aturar "la immigració il·legal". Ha assegurat que els països del sud d'Europa es van adonar massa tard del problema i que ara és un repte europeu solucionar-ho.

Precisament un dels països on la carta de la immigració ha estat més clau per fer créixer el populisme és Itàlia, d'on és Tajani. En president de l'Eurocambra creu, però, que Itàlia no vol iniciar una guerra dins d'Europa perquè no hi té aliats i per això creu que recularà en el desafiament amb els pressupostos. "El problema no és Brussel·les, el problema són els pressupostos italians, que no resolen cap problema", ha sentenciat.