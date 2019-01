El Parlament Europeu reconeix Guaidó com a president interí legítim de Veneçuela

Per al Parlament Europeu i la majoria dels seus eurodiputats, Juan Guaidó és el president interí legítim de Veneçuela. Així ho ha aprovat aquest dijous l'Eurocambra en una resolució que va impulsar el mateix president, Antonio Tajani, la setmana passada i després de constatar que Nicolás Maduro no té cap intenció de cedir a l' ultimàtum de la UE impulsat per Espanya per convocar eleccions. La resolució expressa el "suport absolut al full de ruta" de Guaidó i insta tots els països de la UE a fer el mateix fins que "es puguin convocar noves eleccions presidencials lliures, transparents i creïbles per restaurar la democràcia".

Tant els populars com els socialistes han votat a favor d'aquesta resolució, de la qual també en són redactors el grup dels conservadors i reformistes (ECR) i el grup liberal (ALDE). Es condemna la violència i la repressió al país i es rebutja "qualsevol proposta o intent que pugui implicar l'ús de la violència per resoldre la crisi". La votació ha tirat endavant amb 439 vots a favor, 104 en contra i 88 abstencions.

Durant el debat d'aquest text, Tajani ha tornat a mostrar el seu suport explícit a Guaidó, que ràpidament l'hi ha agraït via telefònica, com ell mateix ha tuitejat: "Agraeixo el seu suport en nom de tots els veneçolans". De fet, Tajani s'ha mostrat molest durant el debat, quan mentre assegurava que el Parlament Europeu està preocupat per la democràcia i el benestar dels ciutadans de Veneçuela alguns dels eurodiputats han rigut just després que fes aquesta afirmació.

The European Parliament recognises @jguaido as the legitimate interim President of Venezuela. 🇻🇪 pic.twitter.com/riflcrVEO1 — Antonio Tajani (@EP_President) January 31, 2019

Un cop aprovada Tajani s'ha mostrat satisfet: "És un plaer dir que el Parlament Europeu reconeix Guaidó com el president legítim de Veneçuela. És la primera institució europea a fer-ho i demanem als estats membres que facin el mateix al més aviat possible per tenir una posició única i forta". Precisament per abordar aquesta qüestió els ministres d'Exteriors de la UE estan reunits aquest dijous i fins demà a Bucarest. L'alta representant de la UE, Federica Mogherini, ha comparegut aquest matí després de la primera part d'aquesta trobada, però encara no ha fet cap pronunciament sobre la resolució del Parlament.

Mogherini sí que s'ha pronunciat però sobre la detenció dels periodistes d'Efe, que ha condemnat en nom dels Vint-i-vuit estats membres, com també ha fet el Parlament Europeu a través d'una esmena inclosa a última hora a petició de l'eurodiputat popular espanyol Esteban González Pons.

La resolució aprovada no és vinculant, però és un pas polític important que afegeix més pressió internacional al president de Veneçuela, Nicolás Maduro. A més, el text també va acompanyat de la proposta del Parlament Europeu perquè l'alta representant de la UE tiri endavant amb el grup de contacte que diversos països de la UE (amb Espanya al capdavant) havien acordat impulsar ja l'octubre passat. L'objectiu és mediar "de cara a la celebració d'un acord sobre la convocatòria d'eleccions presidencials lliures, transparents i creïbles basades en un calendari definit de comú acord, la igualtat de condicions per a tots els actors, la transparència i l'observació internacional".