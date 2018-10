El Parlament Europeu retira 70 milions a Turquia

El Parlament Europeu va aprovar ahir retirar l’ajuda de preadhesió que tenia previst concedir a Turquia, de 70 milions d’euros, per “la falta de millores en l’estat de dret, els drets humans i la llibertat d’expressió”. L’Eurocambra castigava així la deriva autoritària del govern de Recep Tayyip Erdogan, especialment després de l’intent de cop d’estat fallit del 2016. La decisió es va adoptar ahir en una votació per 544 vots a favor, 28 en contra i 74 abstencions, que al·legava el poc respecte del govern turc pels principis que conformen els valors fundacionals de la Unió Europea, com els drets humans i la llibertat de premsa.

Els 70 milions d’euros que Turqua deixarà de rebre aniran ara a parar a programes dedicats als països veïns. En concret, cobriran accions vinculades a la ruta migratòria de la Mediterrània Central i als compromisos dels Vint-i-set amb Síria, a més d’impulsar l’ajuda humanitària, segons Efe.

Fons condicionats

El novembre del 2017, durant les negociacions pressupostàries, el Parlament i el Consell europeus van decidir deixar a la reserva 70 milions d’euros per a Turquia sota la condició que el país portés a terme millores “quantificables” i “suficients” en àmbits com l’estat de dret, la democràcia, els drets humans i la llibertat de premsa. Però l’informe anual de la Comissió sobre Turquia, publicat l’abril del 2018, conclou que el país euroasiàtic “s’havia allunyat significativament de la Unió, en particular en l’estat de dret i els drets fonamentals, mitjançant el debilitament de controls i equilibris efectius en el sistema polític”.

En la purga desfermada per Erdogan després del fallit cop d’estat es van detenir més de 38.000 persones, la majoria de les quals continuen émpreseonades. Entre ells, centenars de periodistes crítics amb el govern. Després la seva victòria a les eleccions del juny d’aquest any, en lloc d’afluixar, Erdogan encara ha estret més el setge i ha assumit més poders.