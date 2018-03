Pena de mort per als narcotraficants: la nova proposta de Trump

El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat que demanarà la pena de mort per als narcotraficants "realment dolents" i que intentarà endurir les sentències per aquest delicte. Aquestes són les propostes del president dels EUA per combatre l'addicció als opiacis, que cada dia causa 175 morts per sobredosi en aquest país.

Trump, que ha elogiat en altres ocasions el president filipí, Rodrigo Duterte, per la seva mà dura contra les drogues, ha presentat un pla que portarà al departament de Justícia per sol·licitar la pena de mort per als narcotraficants. "Estem perdent el temps si no ens posem durs amb els narcotraficants, i aquesta duresa inclou la pena de mort", ha dit Trump en un discurs a Nou Hampshire, el tercer estat del país més afectat per l'addicció als opiacis després de Virgínia Occidental i Ohio.

"Alguns d'aquests narcotraficants mataran milers de persones durant la seva vida [mitjançant les drogues que mouen], i si els enganxen els cauran 30 dies o un any de presó. O els multaran. I [en canvi], si mates una persona [assassinant-la], et cau la pena de mort o la cadena perpètua", ha denunciat.

Trump ha dit que "és possible" que els EUA "no estiguin preparats" per imposar la pena de mort a tots aquells que trafiquin amb drogues, com sí que ho fan altres nacions que han aconseguit "no tenir un problema amb les drogues". "Però crec que si no fem això, si no tenim sentències realment poderoses, liderades per la pena de mort per als narcotraficants realment dolents i els que més n'abusen, no anirem enlloc", ha dit.

El secretari de Justícia dels EUA, Jeff Sessions, ha confirmat en un comunicat que el seu departament "utilitzarà la llei federal per buscar la pena de mort [per als narcotraficants] quan sigui apropiat".

El pla de la Casa Blanca també pretén reduir en un terç les receptes d'analgèsics opioides que fan els metges del país en un termini de tres anys, a més de donar suport al desenvolupament d'una vacuna que permeti "prevenir-ne l'addició" i d'opcions de gestió del dolor "que no siguin addictives".

Trump ha reiterat que el seu departament de Justícia està "examinant molt seriosament" la possibilitat d'obrir "grans litigis contra les companyies farmacèutiques" interessades en el fet que es receptin opiacis.