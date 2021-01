Pence rebutja activar l'esmena 25 i aboca el Congrés a l''impeachment'

El vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, no activarà el mecanisme constitucional per destituir el president Donald Trump, tal com li demana la Cambra de Representants. El mateix Pence ho ha deixat clar aquesta matinada amb una carta a la presidenta de la cambra baixa, la demòcrata Nancy Pelosi, just poc abans que l'hemicicle aprovés una resolució que li reclamava que activi l'esmena 25, que preveu fer fora el president en cas que no sigui capaç d'exercir el càrrec.

La resolució es va aprovar cap a la mitjanit d'ahir dimarts, hora nord-americana, amb 223 vots a favor i 205 en contra: només un congressista republicà s'hi va sumar. En la seva carta, que es va fer pública mentre la cambra debatia la resolució, Pence rebutjava activar l'esmena perquè no creia que "aquest curs d'actuació sigui en el millor interès de la nació ni consistent amb la Constitució", a més que "pot dividir i inflamar encara més les passions del moment".

Ahir mateix, Pelosi havia donat a Pence un ultimàtum perquè activés ell la destitució del president en un termini de 24 hores. Si no, seguiria endavant el segon procés d' impeachment contra Donald Trump. Així doncs, Trump s'aboca definitivament a convertir-se en l'únic president de la història que afronta dues vegades un procés d' impeachment (per destituir-lo) i seria també el primer president que ho fa després d'haver deixat el càrrec, perquè el judici al Senat no es podrà produir ja fins després del 20 de gener, quan pren possessió el president electe, Joe Biden.