Pirates informàtics roben dades personals d'un miler de desertors de Corea del Nord

La informació personal d'un miler de nord-coreans que van desertar a Corea del Sud s'han filtrat després que un grup de 'hackers' anònims tinguessin accés a una base de dades de Hana, una agència oficial sud-coreana, segons ha informat el ministeri d'Unificació de Corea del Sud. De moment, cap grup s'ha atribuït el robatori de les dades, però els pirates sud-coreans han estat acusats amb anterioritat de saltar-se la seguretat d'institucions i empreses, com en el cas que va afectar l'estrena d'una pel·lícula de Sony.

El ministeri ha admès que els pirates informàtics es van fer la setmana passada amb els noms, adreces i dates de naixement de 997 desertors, les dades dels quals es guardaven en un ordinador que va resultar infectat per un programa maliciós que va entrar al sistema a través de "correus electrònics enviats per una adreça interna", segons ha informat un funcionari a periodistes sota condició d'anonimat, a causa de la sensibilitat del problema.

Hana es troba entre els 25 instituts que el ministeri té a tot Corea del Sud per ajudar els 32.000 desertors nord-coreans que intenten refer la seva vida després de creuar la frontera, que separa el país més aïllat i autocràtic amb una democràcia liberal.

Els desertors van arriscar les seves vides quan van decidir abandonar el país i són considerats per la premsa del règim de Kim Jong-un com a "escòria humana" que es dedica a treballar d'espia per als interessos de Seül. En els últims anys, alguns dels que van fugir han desaparegut per aparèixer més tard en els mitjans estatals de Corea del Nord, criticant Corea del Sud i el paper que hi juguen els desertors.

Tot i que encara ningú no s'ha fet responsable de l'atac, en el passat Corea del Nord ha estat involucrada en ciberatacs a les agències estatals i empreses de Corea del Sud i va robar documents classificats del ministeri de Defensa. Els mitjans estatals de Pionyang sempre els han negat. En tot cas, el nou episodi dels pirates arriba en el moment més dolç entre tots dos països després de dècades de no tenir relacions.