Polèmica a França per la detenció massiva d'un centenar d'estudiants vinculats als 'armilles grogues'

Més d'un centenar d'adolescents agenollats a terra, amb les mans a la nuca i el cap cot, i fortament vigilats per les forces de seguretat. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials a França i ha impactat tant l'opinió pública que el ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer, ha admès aquest divendres en una entrevista a l'emissora France Inter que les imatges eren "obligatòriament xocants" i que el govern investigaria els fets.

Les imatges corresponen a la detenció massiva, dijous, de 146 estudiants de secundària del centre educatiu Saint-Exupéry, a la localitat de Mantes-la-Jolie –un suburbi als afores de París–, per haver participat suposadament en aldarulls violents. Els joves s'haurien sumat a les protestes dels anomenats 'armilles grogues' que des de fa tres setmanes sacsegen el país.

El titular d'Educació ha demanat "cura" a l'hora d'interpretar el vídeo. "Ens trobem enmig d'un clima de violència excepcional", ha destacat el ministre, que ha relatat que els incidents els van començar uns nois aliens al centre educatiu –"uns professionals de la violència", en paraules de Blanquer–, als quals es van afegir alumnes de l'institut. El ministre ha detallat que els joves van cremar papereres, van robar bombones de gas i van atacar la policia.

"Van passar coses molt greus", ha resumit el ministre, tot i que també ha assegurat que la majoria dels detinguts van quedar en llibertat. Només alguns seran portats davant un tribunal.

El ministre d'Educació ha informat que dijous fins a 300 centres educatius van resultar afectats per les protestes dels alumnes, i que les forces de seguretat van detenir fins a 700 persones pels incidents.

El moviment de protesta dels estudiants ha sorgit arran de les mobilitzacions dels 'armilles grogues', que inicialment reclamaven la suspensió de la taxa dels carburants que el govern francès volia establir a partir de l'any que ve, però que ara s'han convertit en els representants del malestar social general al país. Exigeixen a l'executiu que adeqüi els salaris, les pensions i els subsidis en funció de la inflació; que augmenti les indemnitzacions als discapacitats, i que limiti els lloguers perquè siguin més moderats, entre moltes reivindicacions més.

El govern francès ha anunciat aquesta setmana que suspenia la polèmica taxa dels carburants 'sine die' i que, de moment, no l'aplicaria l'any que ve. Però amb això no n'hi ha hagut prou per frenar les protestes. Aquest dissabte es preveuen més mobilitzacions.

Malgrat la important crisi, el president francès, Emmanuel Macron, encara no s'ha pronunciat públicament sobre el conflicte amb els 'armilles grogues' des que va tornar dilluns de la cimera del G-20 a l'Argentina. El president de l'Assemblea francesa, Richard Ferrand, ha afirmat aquest divendres que Macron parlaria "al començament de la setmana vinent" i que, de moment, no ho havia volgut fer per evitar afegir més llenya al foc.