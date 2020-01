Polèmica per l'arribada a Màlaga de l'equip de futbol de Wuhan

L'equip de futbol de la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del brot de coronavirus que té mig món en alerta, ha aterrat aquest dimecres a Màlaga. Seguidament, s'ha desplaçat a la localitat de Sotogrande, a Cadis, on iniciarà la seva pretemporada sota les ordres del seu entrenador, l'espanyol José González. La seva arribada no ha estat lliure de polèmica: malgrat que el ministeri de Sanitat espanyol i la pròpia Junta de Andalucía reiteren que cap dels integrants de l'expedició de 50 persones presenta cap símptoma de la malaltia, hi ha qui considera que el seu viatge suposa un risc innecessari. I més, davant el creixent contagi del virus, que ja ha matat 162 persones, i que algunes aerolínies, com British Airlines o Lufhtansa, han suspès tots els seus vols directes des de i cap a la Xina. A més, les veus crítiques també recorden que els científics han advertit que aquest tipus de pneumònia es pot contagiar encara que el portador no presenti símptomes.

L'entrenador espanyol, però, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als mitjans. "Ja veureu, quan passin tres o quatre dies, i pugueu veure aquests jugadors entrenant amb total normalitat, la gent es tranquil·litzarà", ha dit González, que ha argumentat que els integrants de l'equip porten des del 4 de gener concentrats a la ciutat de Guanghzou, a més de 1.000 quilòmetres de Wuhan, i que, per tant, no han tingut un contacte recent.

El ministeri de Sanitat espanyol ha utilitzat el mateix argument per justificar l'arribada dels esportistes. L'executiu ha recordat que l'expedició d'aquest equip -de la Primera Divisió xinesa- ha superat àmpliament el període d'incubació. Després dels seus entrenaments a Guangzhou van dirigir-se a Xanghai des d'on van volar fins a Istanbul. Ha sigut des de la ciutat turca des d'on han volat fins a Màlaga. "S'ha constatat que no hi ha incidències sanitàries entre els passatgers, és a dir, cap d'ells presenta símptomes", ha assegurat a l'agència de notícies Efe fonts del ministeri de Sanitat.

651x366 Futbolistes del Wuhan a l'aeroport de Màlaga. / ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS Futbolistes del Wuhan a l'aeroport de Màlaga. / ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

Per aquest motiu els futbolistes han sortit del recinte de l'aeroport amb la resta dels passatgers. Allí els esperava una representació de la Junta andalusa, que també ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població i ha apuntat que es farà un seguiment d'aquestes persones. En principi, l'equip serà a Sotogrande fins al proper 14 de febrer, quan tornaran a la Xina per començar la competició de la lliga.

S'acaben les mascaretes a València

Malgrat que a Espanya no s'ha confirmat cap cas de la malaltia -sí que ha passat en altres països europeus com França, Alemanya o, recentment a Finlàndia-, la preocupació és palpable entre la població. Això sí, els experts porten dies apuntant que no cal caure en un alarmisme exagerat i que, ara per ara, fins i tot la grip presenta una taxa de mortalitat més alta que el coronavirus.

Sigui com sigui, les mesures de prevenció també són presents. Un cas significatiu és el que s'ha viscut aquest dimecres a València, on les farmàcies de tota la ciutat s'han quedat sense mascaretes. A Barcelona, per la seva banda, la comunitat xinesa ha anunciat que suspèn totes les celebracions previstes en el marc de l'Any Nou Xinès. En aquest cas, per solidaritzar-se amb les víctimes d'aquest brot.