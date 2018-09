Polònia reclama a Alemanya 46.600 milions pel danys de la II Guerra Mundial

Les ferides causades per la II Guerra Mundial continuen obertes a Polònia, on una comissió parlamentària que està quantificant els danys soferts pel país durant el conflicte ha xifrat en 46.600 milions d'euros la compensació que hauria de pagar Alemanya pels danys de la invasió nazi. El govern ultraconservador de Jaroslaw Kaczynski pretén atiar l'orgull nacional i guanyar suport amb aquesta demanda.

El responsable del comitè parlamentari encarregat de valorar l'import d'aquestes compensacions, Arkadiusz Mularczyk, acaba de reconèixer que, tot i que la quantitat és alta (més de 46.000 milions d'euros), "respon als crims de guerra soferts, les ciutats destruïdes i el potencial demogràfic perdut" per Polònia.

Aquesta xifra és només una primera estimació, segons ha explicat Mularczyk, ja que la comissió encara treballa per determinar la quantitat final dels danys causats per la guerra, pèrdua d'infraestructures, destrucció d'edificis (només Varsòvia va ser destruïda en més d'un 80%), factories, collites o patrimoni natural.

S'estima que a finals d'any aquesta comissió parlamentària presentarà el seu informe incloent-hi la quantitat que el govern polonès podria exigir a les autoritats germàniques en concepte de reparacions de guerra.

El líder del partit governamental Llei i Justícia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, considerat l'home fort de Polònia, assegurava mesos enrere que el govern polonès "s'està preparant per a una històrica contraofensiva", en relació a aquesta exigència. Kaczynski, president de l'ultranacionalista PiS, creu que la factura dels danys de guerra "mai s'ha saldat" i que, per tant, "segueix estant vigent", cosa que Alemanya fins ara ha rebutjat.

L'agressió alemanya va començar el setembre del 1939, ara fa 79 anys, i es va mantenir a Polònia fins al 1945. Amb la retirada els alemanys van deixar un rastre de destrucció i prop de sis milions de morts, entre ells tres milions de jueus polonesos, un fet que l'actual govern polonès considera que no ha sigut degudament compensat per Alemanya.

Les autoritats alemanyes recorden que Polònia va renunciar el 1953 a sol·licitar més reparacions per la Segona Guerra Mundial, però el PiS sosté que aquesta renúncia no va ser un acte sobirà perquè va ser acceptada sota la pressió de la Unió Soviètica.

De fet, el 1953 les potències vencedores van acordar eximir una esgotada Alemanya de les reparacions pel conflicte, però aquest acord es va assolir sense l'aquiescència formal de Polònia, representada per Moscou, com la resta de països del bloc comunista.

"La nostra renúncia a les reparacions mai va ser registrada per les Nacions Unides", argumenta Kaczynski, que no creu que es tracti només de diners sinó que "d'una vegada per sempre Alemanya assumeixi la seva responsabilitat per la Segona Guerra Mundial i els danys causats".

Aquesta qüestió és un tema recurrent que dirigents polítics del PiS utilitzen per atiar l'orgull nacional i captar el vot dels que encara consideren que Polònia no ha sigut degudament compensada pel seu sofriment durant el conflicte. Segons una enquesta publicada l'any passat, un 63% dels polonesos creuen que Alemanya hauria de pagar noves reparacions per la Segona Guerra Mundial i només un 31% dels ciutadans consultats consideraven millor oblidar-ho.

Els crítics amb aquesta demanda ho veuen com una cortina de fum del partit Llei i Justícia davant les fortes crítiques que està rebent de la Unió Europea i Alemanya per la reforma judicial polonesa, considerada una amenaça per a la democràcia al país.

A més, l'oposició liberal polonesa creu que aquesta reivindicació és purament electoralista, perquè a la pràctica és molt difícil exigir a Alemanya compensacions per aquella contesa a hores d'ara.