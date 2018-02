Polònia aprova una llei per negar la seva responsabilitat a l'Holocaust

Utilitzar l'expressió "camps de concentració polonesos", en referència als centres d'extermini que, com el d'Auschwitz, estaven situats a Polònia, podrà ser delicte al país centreeuropeu. Així ho va aprovar el senat polonès aquest dimecres a la nit, amb l'objectiu d'evitar que es responsabilitzi els seus ciutadans de complicitat amb l'extermini nazi de jueus a la Segona Guerra Mundial. La llei -que va comptar amb 57 vots a favor i 23 en contra- i que ara haurà de ser signada pel president del país Andrej Duda, contempla multes i condemnes de fins a tres anys de presó. El govern al·lega que només busca defensar-se contra "injustes acusacions" per culpabilitzar Polònia del genocidi jueu. Fa dècades que les autoritats poloneses intenten transmetre el missatge que a Polònia el règim nazi va establir la majoria dels camps d'extermini, la població polonesa en va ser víctima.

Les reaccions, però, no han tardat en arribar, i Israel i els Estats Units ja l'han criticat. Qui més durament ho ha fet ha estat el govern israelià, que acusa Polònia de voler canviar la realitat. "No tolerarem que es deformi la veritat i es reescrigui la història, o es negui l'Holocaust. Tampoc que es posi límits a la investigació històrica", apuntava el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu."És una escopinada a la cara d'Israel", ha clamat l'exministra d'Exteriors Tzipi Livni.

Alhora el parlament israelià estudia endurir la legislació contra la negació de l'Holocaust, i que podria incloure una pena de presó de cinc anys per a qualsevol persona que negui o minimitzi el paper dels col·laboradors nazis, inclosos els polonesos, en delictes comesos durant el genocidi jueu.

Els Estats Units també s'ha unit a les crítiques. "Ens preocupa que aquest projecte de mesura, si és promulgada, afecti la llibertat d'expressió i el debat històric", ha declarat la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert, en un comunicat on crida a la reflexió al govern de Polònia. Tot i que la llei està especialment destinada al relat periodístic, ja que artistes i acadèmics no podran ser perseguits, afecta a totes les persones "independentment de les lleis vigents en el lloc on es cometi l'acte".

El president polonès s'ha mostrat sorprès per la reacció internacional però, tal i com va assegurar dilluns, no té previst fer marxa enrere: "Tenim dret a defensar la veritat històrica", s'ha reiterat, ferm, Duda.

El paper de Polònia durant l'Holocaust

No és cap secret que Polònia va ser un dels països que més va sofrir les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Després que fos ocupat per l'Alemanya nazi al 1939, es va convertir en un escenari clau del conflicte i, sobretot, del genocidi jueu. De fet, dels sis milions de jueus que, es calcula, van ser assassinats a mans dels nazis durant l'Holocaust, més de tres milions van ser massacrats al país. Més d'un milió de persones van morir en les cambres de gas del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau, al sud del país.

L'aprovació d'aquesta llei ha revifat el debat sobre el paper que els polonesos van jugar en el conflicte: per una banda es destaca el rol que molts polonesos haurien jugat a l'hora de salvar vides jueves, però per contra, diversos historiadors també afirmen que altres ciutadans van participar en massacres instigades pels mateixos nazis.