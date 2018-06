Polònia aprova finalment retirar les penes de presó per als que l'acusin de complicitat amb l'Holocaust

El Parlament de Polònia ha aprovat aquest dimecres retirar les penes de presó per l'ús del terme "camps de concentració polonesos", una norma que havia provocat una crisi diplomàtica amb Israel i els Estats Units. La iniciativa original preveia condemnes de fins a tres anys de presó per l'ús del terme "camps de concentració polonesos" o per acusar Polònia de complicitat amb l'Holocaust.

La llei havia estat molt criticada per Washington i Tel Aviv, que van considerar que suposava un "desafiament a la veritat històrica", un atac a la llibertat d'expressió i un intent de difuminar la complicitat, directament o indirectament, de sectors de la societat polonesa en els crims contra els jueus.

Per la seva banda, les autoritats poloneses justificaven la llei per la necessitat de lluitar contra els mitjans estrangers, que sovint es refereixen a Auschwitz i a altres camps de concentració nazis com a "camps de concentració polonesos" perquè se situaven al territori polonès ocupat.

La nova versió aprovada avui elimina les disposicions penals, cosa que ajudarà a millorar les relacions de Polònia amb Israel i els Estats Units, encara que en una lectura nacional pot restar suports al partit governant Llei i Justícia, sobretot entre els sectors més nacionalistes.

Durant el debat parlamentari, el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha afirmat el seu compromís per seguir "lluitant per donar a conèixer la veritat" sobre l'Holocaust.

"Els que diuen que Polònia pot ser responsable dels crims comesos durant la Segona Guerra Mundial mereixen pena de presó", ha assegurat Morawiecki, tot i que, atenent al "context internacional", ha justificat la despenalització aprovada avui.