Mèxic eleva l'alerta per l'activitat volcànica del Popo

El Popocatépetl, o, com l'anomenen a Mèxic, el Popo, s'ha despertat aquesta matinada. L'imponent volcà ha registrat a les 19.48 del dijous, hora local mexicana, una explosió i una gran emissió de cendra que ha creat una columna de fum de fins a tres quilòmetres d'alçada. A més, el volcà també ha expulsat fragments incandescents a una distància de fins a dos quilòmetres. A causa del vent, la columna de fum s'ha desviat al sud-est. En aquesta direcció hi ha Tlaxcala, així com la quarta ciutat més poblada de Mèxic, Puebla, que el Popo vigila majestuós a poc més de 40 quilòmetres. En aquesta ciutat hi viuen uns sis milions de persones. Arran de la intensa activitat volcànica que ha registrat el Centre Nacional de Prevenció de Desastres (Cenapred) durant hores, les autoritats han elevat l'alerta fins a la fase 3, que s'ha declarat avui com a mesura preventiva.

L'explosió del Popo s'ha registrat en un dia en què ja s'havia identificat una intensa activitat volcànica des de primera hora del matí, i de la qual es compten 61 exhalacions, segons el mateix Cenapred. El centre recomana no acostar-se al volcà, i sobretot al seu cràter, pel risc que implica la caiguda de fragments incandescents.

651x366 La columna de cendra que ha emergit del Popocatepetl / CARLOS SANCHEZ / AFP La columna de cendra que ha emergit del Popocatepetl / CARLOS SANCHEZ / AFP

El nivell del semàfor groc, fase 3, indica la possibilitat d'expulsió de magma i explosions d'una intensitat creixent. Es tracta de la tercera alerta més alta en una escala de set, d'acord amb l'agència de protecció civil mexicana. Aquest nivell precedeix el semàfor vermell, fase 1, amb activitat explosiva, que suposa un perill per a la població, i que preveu columnes d'erupció, llançament de fragments incandescents i caiguda important de cendra.

Les autoritats de protecció civil ara es dediquen a revisar les rutes d'evacuació i els albergs en cas que pugui arribar a caldre desallotjar les poblacions pròximes al volcà, de 5.450 metres d'alçada, que està situat a uns 70 quilòmetres al sud-est de la Ciutat de Mèxic. El Popocatépetl ha expulsat fum i cendra durant els últims anys i l'any 2000 una erupció va forçar l'evacuació de gairebé 50.000 residents de les localitats que l'envolten.