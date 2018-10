El 'Washington Post' publica l'última columna de Khashoggi

'The Washington Post' ha decidit publicar l'última columna del periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparegut des del 2 d'octubre al consolat del seu país a Istanbul i que segons el govern turc hauria estat assassinat per un escamot. El diari nord-americà explica que ha optat per fer públic el text, que defensa la llibertat de premsa al món àrab, davant l'evidència que Khashoggi no tornarà.

Mentrestant, continua l'escorcoll per part de la policia turca a la residència del cònsol saudita a Istanbul, després que es filtrés que una gravació demostraria que va ser esquarterat de viu en viu i posteriorment assassinat. La gravació, però, no s'ha fet pública i dimecres el president nord-americà, Donald Trump, va dir que l'han reclamat a les autoritats turques "si és que existeix".

La responsable d'Opinió del diari, Karen Attiah, ha revelat que va rebre el text l'endemà de la desaparició de Khashoggi. "Pensava que en Jamal tornaria, i que la podríem editar junts, però com que això no passarà hem decidit publicar-la".

Khashoggi, que es va exiliar els Estats Units després d'haver estat amenaçat repetidament per les autoritats saudites, denuncia que la manca de llibertat de premsa al món àrab "fa que la gent estigui desinformada o mal informada". Assegura que el món àrab "s'enfronta a la seva versió del Teló d'Acer, imposat per actors domèstics que es disputen el poder" i aposta per "una plataforma de veus àrabs" que pugui tenir ressò internacional. L'autor cita el cas el de l'escriptor saudita Saleh al-Shehi, empresonat pels seus textos, i lamenta que la censura "ja no topa amb una contundent reacció de la comunitat internacional, sinó amb una condemna que ràpidament es converteix en silenci".

Crida al boicot

El cas ha generat una polèmica d'abast mundial, perquè revela la naturalesa del règim saudita, aliat dels Estats Units i de les principals potències europees i un dels principals productors mundials de petroli. Polítics i empresaris d'arreu han anunciat que no participaran en la conferència d'inversors que s'ha de celebrar la setmana vinent a Riad. Grans multinacionals com el fons Goldman Sachs, el fabricant francès d'armament Thales i Pepsi s'enfronten a una creixent pressió per boicotejar la trobada.

Escorcoll a la residència del cònsol

A hores d'ara continua l'escorcoll de la policia turca a la residència del cònsol, després que ha buscat proves sobre el suposat assassinat a la delegació diplomàtica. La investigació segueix la pista de diversos vehicles amb matrícula diplomàtica que es veuen en les filmacions de les càmeres de seguretat traslladant-se del consolat a la residència, a menys d'un kilòmetre, dues hores després que Khashoggi entrés a l'edifici per fer un tràmit de divorci, moment en què se'l va veure per última vegada. El cònsol, Mohamed Ibrahim Otaibi, va fugir de Turquia dilluns.