“Intervenir [fora del marc de l’ONU] és intervenir de manera legítima en el marc de la comunitat internacional. França, com els seus aliats, no ha declarat la guerra al règim de Baixar al-Assad, simplement hem actuat perquè el dret internacional i les resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU no quedin en paper mullat”. Així de contundent es va mostrar ahir el president francès, Emmanuel Macron, per justificar la intervenció del seu país a Síria dissabte, conjuntament amb els Estats Units i el Regne Unit, en una entrevista al canal BFMTV. Macron va insistir a diferenciar els bombardeos conjunts contra Síria de les operacions dutes a terme a Líbia o l’Iraq.

El president francès també va declarar que no provocar víctimes a l’atac de dissabte era el que es volia “exactament”. I va assegurar que França va contribuir a convèncer el president nord-americà, Donald Trump, de fer la intervenció. “El vam convèncer que és necessari quedar-se a Síria, més enllà dels bombardejos”, van ser les seves paraules exactes. I també va destacar que “la construcció de la pau existeix”. Després de deixar entendre que la coalició apostarà per la via diplomàtica per buscar una sortida política a la guerra, va puntualitzar: “No deixarem Síria en mans d’un únic poder, el de Baixar al-Assad. Preparem una solució política a llarg termini”.

De fet, els quinze membres del Consell de Seguretat de l’ONU es tornaran a reunir avui per discutir l’aprovació d’una resolució perquè les converses de pau sobre Síria es reactivin, es declari l’alto el foc al país àrab i es permeti l’arribada d’ajuda humanitària a les zones assetjades, així com l’evacuació mèdica dels ferits.