Primera condemna pel Russiagate als Estats Units

La investigació sobre la trama russa continua avançant sense pressa i sense pausa. Des de l’octubre de l’any passat l’equip del fiscal especial Robert Mueller ha anunciat una vintena d’imputats -entre ells, 13 russos-, i aquest dimarts s'ha conegut el primer condemnat del Russiagate: un advocat holandès gendre d’un oligarca rus i amb lligams amb Rick Gates, el número dos de la campanya de l’ara president dels Estats Units, Donald Trump. Una jutgessa ha condemnat Alex van der Zaan a un mes de presó i al pagament de 20.000 dòlars per mentir l’FBI.

“Vostè va mentir a l’FBI i això és una ofensa greu. Enviaria un mal missatge a la resta si no li imposés una pena, però no crec que sigui necessari un gran càstig”, ha assegurat la titular del jutjat del Districte de Columbia, Amy Berman Jackson.

"El que vaig fer va estar malament, demano disculpes a aquest jutjat i demano disculpes a la meva dona",ha dit Van der Zwaan en unes breus paraules que ha dirigit a la jutge per defensar-se. L’acusat és el quart imputat que es va declarar culpable. Els altres són Gates, l’ex general Michael Flynn i l’exassessor de la campanya de Trump George Papadopoulos.

La pena imposada a Van der Zwaan, que inclou dos mesos en règim de llibertat vigilada un cop compleixi la condemna, era la que s’esperava. La jutgessa havia estudiat la possibilitat de condemnar-lo a un màxim de sis mesos. Finalment, l’advocat holandès ha rebut una pena menor i podrà tornar a la seva residència de Londres, a temps per assistir al naixement del seu fill a l’agost.

Col·lusió amb Rússia

El cas de Van der Zwaan no està directament relacionat amb la presumpta ingerència de russa a les eleccions a la Casa Blanca. Però ha revelat nous detalls en la investigació contra Paul Manafort, excap de campanya de Trump, entre maig i agost del 2016 , i el seu número dos, Rick Gates. Tots dos homes, que van treballar per l’expresident ucraïnès Víktor Yanukovitx -vinculat amb Rússia-, estan acusat de diversos càrrecs, entre ells, rentat de diners.

Manafort va deixar l’equip electoral de l’ara president quan es va saber que havia ocultat a les autoritats el pagament de 12,7 milions de dòlars que va rebre per assessorar Yanukovitx. Gates, la seva mà dreta, però, va seguir amb Trump fins la inauguració de la seva presidència.

L’inquilí de la Casa Blanca ha negat qualsevol col·lusió de la seva campanya amb Moscou i en nombroses ocasions ha qualificat la investigació de la trama russa com una "caça de bruixes". Aquest dimarts, durant una roda de premsa amb els tres presidents dels països bàltics, el president nord-americà va tornar assegurar que "probablement ningú no ha estat més dur amb Rússia que Donald Trump". Però ha afegit que portar-se "bé amb Rússia seria una cosa bona, no dolenta”.

Segons ell, “gairebé tothom està d’acord” amb el seu parer sobre Moscou, “excepte la gent molt estúpida”. Els mitjans van informar la setmana passada que el president nord-americà va convidar al seu homòleg rus, Vladímir Putin, a una cimera a la Casa Blanca, tot i que no s’ha concretat encara res.

Suport a un col·laborador

D'altra banda, Trump ha donat suport al cap de l’Agència de Protecció Medioambiental (EPA, en anglès), Scott Pruitt, un dia després que se sabés que llogava a Washington un pis molt per sota del preu de mercat vinculat a un grup de pressió d’energia. “Mantingues el cap alt. Et donem suport”, li va dir el president nord-americà, segons va informar la cadena CNN. Tanmateix, la Casa Blanca investiga el cas i la Cambra de Representants dels EUA ha demanat a l’inspector general de l’EPA que afegeixi l’incident a la investigació més àmplia que està fent de Pruitt per malbaratament de fons públics, que inclou viatges en primera classe a Oklahoma, l’estat on resideix.