Primera multa de 300 euros a França per insults sexistes

Un home haurà de pagar una multa de 300 euros per haver proferit a una jove insults i comentaris sexistes a la via pública a París. Es tracta de la primera condemna d’aquest tipus a França des que a l’agost es va aprovar una nova llei contra la violència sexista. Aquesta llei considera delicte les “ofenses sexistes”, i preveu multes d’un mínim de 90 euros per a qui les faci.

Els fets ara condemnats van tenir lloc la setmana passada en un autobús que circulava pels afores de la capital francesa: un home de 30 anys en evident estat d’embriaguesa va increpar una altra passatgera, una noia de 21 anys. Li va donar un cop a les natges, la va qualificar de “puta” i li va dir que tenia “uns pits grans”, segons va explicar ahir la fiscalia d’Evry, al sud-est de París. Aleshores la jove va demanar ajuda al conductor de l’autobús, que va cridar la policia.

A banda de pagar la multa de 300 euros, l’agressor ha estat condemnat a 9 mesos de presó -sis dels quals exempts de compliment- per haver colpejat la noia i el conductor.

La nova llei francesa contra la violència masclista va ser aprovada el passat 1 d’agost. La modificació legislativa es va dur a terme com a resposta al moviment de denúncies d’abusos sexuals #MeToo i també a causa dels assetjaments verbals que ja són habituals en alguns barris de París. La llei estableix multes de fins a 750 euros per comportaments o comentaris amb una “intenció o conducta sexual o sexista” que ofenguin la dignitat de la dona i que siguin “degradants o humiliants, o creïn una situació intimidatòria, hostil o ofensiva”. En cas de reincidència, l’autor del delicte haurà de pagar fins a 3.000 euros de multa. La nova normativa també augmenta el temps per a la prescripció d’un delicte de violació de 20 a 30 anys, i incrementa les penes per agressió sexual de 5 a 7 anys.