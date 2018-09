Protestes en l’audiència del candidat al Suprem

El caos i les protestes van acaparar l’atenció en el primer dia de les audiències del candidat al Tribunal Suprem dels Estats Units a la comissió judicial del Senat. Si és confirmat, el jutge Brett Kavanaugh, el segon nominat pel president nord-americà, Donald Trump, a l’alta instància judicial del país, podria tenir implicacions tant per als drets socials com l’avortament i el matrimoni homosexual com per a regulacions ambientals i restriccions en l’accés a armes de foc. Els republicans tenen majoria al Senat i esperen aprovar la seva candidatura a finals de mes -i inclinar així el Suprem encara més cap a la dreta.

L’oposició demòcrata té molt poques possibilitats de frenar la candidatura de Kavanaugh. Tot i així, ahir ho va intentar. Van demanar que se’n retardés l’audiència perquè no havien tingut temps de revisar les 42.000 pàgines de documents sobre la feina que el nominat va fer com a assessor legal del llavors president republicà George W. Bush -perquè es van publicar dilluns a la nit-. I, a més, van censurar que la Casa Blanca hagi decidit mantenir en secret unes 100.000 pàgines d’informació sobre Kavanaugh.

“Què intenten amagar? Per què tenen tanta pressa?”, va preguntar el senador demòcrata de Vermont, Patrick Leahy. I va recordar que en altres nominacions, com la de la jutge Sonia Sotomayor, els documents rellevants sobre el candidat van estar a disposició dels senadors 12 dies abans de la primera audiència. El to dels demòcrates va anar pujant fins al punt que el senador de Connecticut, el també demòcrata Richard Blumenthal, va cridar que l’audiència era “una farsa” i una “burla” a les normes del Senat. D’altra banda, diversos activistes progressistes es van aixecar per protestar contra el jutge conservador, i alguns d’ells van ser arrestats i trets de la sala per la policia. “Sisplau, votin no”, van cridar.

Finalment, Kavanaugh va poder parlar i va prometre que seria un jutge just i imparcial. “Un bon jutge ha de ser un àrbitre neutral i imparcial que no afavoreixi ni els litigants ni la política”, va dir, i va assegurar que no decidia els casos basant-se en preferències personals o polítiques. “Seré un jutge a favor de la llei”, va concloure.

El substitut de McCain

Kavanaugh, que fins divendres haurà de respondre a moltes preguntes dels senadors sobre diversos temes legals i sobre el seu passat professional, va aconseguir ahir un nou aliat. John Kyl, l’exsenador d’Arizona que en les últimes setmanes l’ha ajudat a preparar-se per a aquestes audiències, serà el substitut del difunt senador John McCain. Els republicans, doncs, recuperen la seva majoria de 51 escons. L’elecció de Kyl, feta pel governador de l’estat, millora encara més les possibilitats que Kavanaugh, de 53 anys, sigui confirmat com a jutge del Suprem, un càrrec vitalici als Estats Units.

Trump va nominar Kavanaugh a principis de juliol, algunes setmanes després que el jutge conservador Anthony Kennedy anunciés la seva retirada.

El raper Kanye West, candidat el 2024

L’inclassificable i controvertit Kanye West (foto petita), el marit raper de Kim Kardashian, ha anunciat la voluntat de presentar-se a la presidència dels Estats Units el 2024. El raper, de 41 anys i votant confés de Donald Trump, ha evitat fer ombra al president i deixarà passar els pròxims comicis d’aquí dos anys per no haver d’enfrontar-s’hi. Es vol presentar amb una formació de nova creació i que ja és tota una declaració d’intencions: The Birthday Party, que tant pot voler dir el Partit d’Aniversari com la Festa d’Aniversari (en anglès party té aquests dos significats).