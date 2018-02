Calma relativa a Guta amb la treva de Putin

La treva de 5 hores impulsada per Rússia al districte de Guta, a la perifèria de Damasc, després d'una setmana d'intensos bombardejos per l'aviació russa i siriana ha portat una calma relativa. Segons l'Observatori Sirià de Drets Humans hi ha hagut atacs localitzats a la població de Duma. Nur Adam, un activista contactat per Ara ha explicat que a l'atac de Douma han mort una dona i un jove i que més hi ha hagut bombardejos a les localitats d'Eftris, Harasta i Haws Dawara. En els últims vuit dies almenys 560 persones han mort.

No queda clar si l'alto el foc permetrà a les organitzacions humanitàries fer arribar ajuda a les 400.000 persones que continuen atrapades al districte, on el desastre humanitari és total després de gairebé sis anys de setge que han deixat la població sense aliments, medicines ni aigua potable.

Rússia es a comprometre dilluns a respectar al treva de cinc hores diàries, després que el Consell de Seguretat de l'ONU aprovés una crida a l'alto el foc de 30 dies. El ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, va anunciar ahir que el president rus, Vladímir Putin, havia ordenat aquesta “pausa humanitària” dels atacs entre les nou del matí i les dues de la tarda, i l’obertura d’un “corredor humanitari” perquè els civils puguin sortir de la zona. Una concessió que arribava dos dies després que el Consell de Seguretat de l’ONU aprovés dissabte la resolució 2401 per reclamar una treva de 30 dies a Síria, i que deixava clar el rol preeminent que ha adquirit Rússia en aquesta guerra, a favor del dictador sirià Baixar al-Assad.

La incapacitat de l’ONU

“El Consell de Seguretat de l’ONU m’avergonyeix. Les nacions més poderoses del planeta no poden imposar les normes de decència i drets humans més bàsiques. La incapacitat de prendre’s seriosament les resolucions posa en qüestió la mateixa existència d’aquest sistema”, denunciava diumenge Ghanem Tayara, cap de la Unió d’Organitzacions d’Ajuda Mèdica UOSSM. L’ONG denunciava que tot just l’endemà que l’ONU demanés l’alto el foc dos centres mèdics de Guta Oriental van ser bombardejats des de l’aire i almenys vint civils van morir. Ahir s’hi van afegir com a mínim vint-i-dos morts més, entre ells una família sencera de nou membres sepultada sota les runes de casa seva en un bombardeig a la ciutat de Duma. Autoritats sanitàries de Guta Oriental -sota control de l’oposició siriana- deien que diumenge al vespre diverses persones havien sigut ateses amb símptomes d’un atac amb gas de clor, un agent químic utilitzat per Al-Assad en el passat, amb el resultat de divuit ferits i un nen mort.

Ahir mateix el secretari general de l’ONU, António Guterres, tornava a reclamar que s’aturessin els atacs i qualificava la situació a Guta d’“infern sobre la Terra”.

Els bombardejos de l’exèrcit sirià (amb suport aeri rus) sobre el districte de Guta han sigut dels més intensos que ha patit la població siriana des que el govern de Baixar al-Assad va iniciar la repressió contra la revolta popular del 2011. El règim sirià, amb el suport de Rússia i l’Iran, du a terme la seva ofensiva final en un dels últims bastions de l’oposició siriana. Després de la caiguda d’Alep, a finals del 2016, els rebels es concentren a Guta, Hama i Idlib, on les poblacions civils pateixen el setge permanent del règim.

A Guta, prop de 400.000 persones continuen atrapades. Tot i que el ministre de Defensa rus va dir que aviat anunciaria les coordenades del corredor humanitari perquè puguin sortir, el responsable de la Direcció de Sanitat de la perifèria de Damasc, Yazin Jalil, advertia a Efe que “una evacuació serà complicada”, ja que s’està atenent “més de mil pacients”. Jalil, de fet, era escèptic davant de l’anunci de les autoritats russes. L’ONU, per la seva banda, assegurava estar preparada per fer entrar ajuda humanitària a Guta tan bon punt fos possible.

Una treva per tot Síria

Però la resolució de l’ONU que reclama una treva de 30 dies no es refereix només a Guta, sinó que s’aplica a tot Síria, amb l’excepció, això sí, dels atacs dirigits sobre els grups que l’ONU considera terroristes, com l’Estat Islàmic, Al-Qaida i els seus afiliats. Per això els bombardejos de la coalició liderada pels EUA contra el Daeix (nom àrab de l’EI) continuaven ahir, amb el resultat de deu civils morts a Deir al-Zor. El bombardeig rebel des de Guta cap a Damasc, que va deixar trenta-sis morts la setmana passada, sí que es va aturar el cap de setmana, deia Reuters.

En canvi, Turquia no va posar fi a la seva ofensiva sobre la zona kurda i ahir va prendre el control de la franja fronterera d’Afrin. Ahir mateix, en una trucada telefònica de mitja hora el president francès, Emmanuel Macron, va advertir el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, que l’alto el foc decretat per l’ONU “també inclou Afrin i ha de ser posat en pràctica a tot arreu i per a tothom sense retard”.