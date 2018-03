Putin presumeix de poder militar amb un nou míssil indestructible

Els aires de Guerra Freda van tornar a planar ahir sobre el món quan Vladímir Putin va dedicar la meitat del seu discurs anual sobre l’estat de la nació a presentar el nou arsenal estratègic que ha desenvolupat la Federació de Rússia com a resposta a la sortida dels Estats Units dels tractats de defensa antimíssils i de desarmament nuclear. Putin va recordar que durant anys Moscou va intentar convèncer Washington perquè no sortís del tractat i que, malgrat les advertències, els EUA en van sortir i van continuar desenvolupant el potencial nuclear. “I què hem fet, a més de protestes i advertències? I de quina manera ha respost Rússia a aquesta amenaça?”, es va preguntar el cap del Kremlin. “Doncs així!”, i a partir d’aquí Putin va sorprendre els assistents amb una presentació sobre el rearmament estratègic de Rússia amb projeccions de vídeos i infografies sobre les possibles trajectòries de míssils que poden fer la volta al món i esquivar els sistemes de defensa.

Indetectable

El president rus va parlar de les proves del míssil balístic intercontinental pesant Sarmat, una arma, en paraules de Putin, “terrible i capaç de colpejar objectius tant sobrevolant el pol Nord com el pol Sud” i contra la qual “el sistema antimíssils nord-americà no tindrà res a fer”. També va anunciar que s’està treballant en un nou tipus d’armament estratègic amb propulsió nuclear que no utilitza la trajectòria balística per arribar a l’objectiu i que els sistemes de defensa antimíssils no podran detectar. Putin va recordar que des de finals del 2017 en el districte militar del sud ja disposen del complex balístic hipersònic Kinjal, i que s’han creat uns submarins nuclears no pilotats que, en paraules del president rus, “són senzillament fantàstics”. El cap del Kremlin també va assegurar que s’ha desenvolupat molt l’armament làser i que ja s’ha començat la producció en sèrie dels nous sistemes Avangard, equipats amb míssils de creuer propulsats amb energia nuclear. “Abans que tinguéssim els nous sistemes d’armament ningú ens escoltava. Escolteu-nos ara!”, va sentenciar Putin. De tota manera, el president rus va assegurar que Rússia no amenaça ningú i va recordar que la doctrina militar de Moscou preveu l’ús d’armes nuclears en resposta a una agressió exterior i que la potència militar russa permet mantenir l’equilibri estratègic al món. Putin també va indicar que les operacions russes a Síria ja han demostrat el potencial de defensa.

Putin normalment fa el discurs sobre l’estat de la nació davant les dues cambres legislatives al desembre, però va posposar el del 2017 a ahir, 1 de març. Només falten disset dies per a les eleccions presidencials, a les quals Putin es torna a presentar i que, segons totes les previsions, guanyarà. El cap del Kremlin també va canviar ahir el format del discurs:el va fer a la sala Manezh de Moscou, on hi havia més convidats de la societat civil i no només l’elit política com és habitual. A més, va adreçar la seva intervenció a tots els russos i al món. El discurs va ser televisat i va constituir el primer acte clar de campanya electoral de Putin, en què va intentar un cop d’efecte amb la presentació del nou armament estratègic amb l’objectiu que els espectadors quedessin admirats del gran potencial militar de Rússia. A la primera part del seu parlament, Putin va repassar els problemes de Rússia i els reptes en política interior.

Millors condicions de vida

Donant per descomptat que ell continuarà sent el president després de les eleccions del 18 de març, Putin va fer un repàs de cap a on ha d’anar Rússia els pròxims sis anys. Per al president rus és important reduir el nivell de pobresa, millorar la qualitat de vida de la gent gran i fer augmentar l’esperança de vida. Putin va recordar que l’any 2000 -quan ell va arribar a la presidència- l’esperança de vida a Rússia era de 65 anys i que el 2017 ha arribat al seu màxim històric, 73 anys. Ara el president pretén que a finals del pròxim decenni l’esperança de vida sigui de 80 anys. Per a Putin, “Rússia és un país capdavanter amb una economia global i un potencial de defensa molt potents”, però també va admetre que en el terreny de la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans encara cal arribar al nivell desitjat i també cal superar l’endarreriment tecnològic.

El pont de la unió amb la península de Crimea

Vladímir Putin va anunciar que a l’abril s’inaugurarà el pont a l’estret de Kertx que ha d’unir la costa sud-oest de Rússia amb la península de Crimea, annexionada a la Federació de Rússia el 2014 durant el conflicte amb Ucraïna i molt ben rebuda per la majoria de russos. Amb 19 quilòmetres, serà el pont més llarg del país i ha sigut batejat com “la construcció del segle”.