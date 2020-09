Quatre ferits en un atac amb arma blanca a prop de l'antiga seu de 'Charlie Hebdo'

Almenys quatre persones han resultat ferides, dos de les quals de gravetat, en un atac amb arma blanca aquest divendres just davant de l'antiga seu a París del setmanari Charlie Hebdo, la revista que el 2015 va ser víctima d'un atemptat jihadista per haver publicat caricatures de Mahoma. Els mitjans locals asseguren que la policia ja ha detingut un sospitós de ser autor de l'apunyalament, a prop de la plaça de la Bastilla i després que hagués intentat fugir.

A hores d'ara, hi ha poca informació sobre l'episodi, però el primer ministre francès, Jean Castex, ja ha confirmat que estan investigant les circumstàncies de l'incident. "Un acte greu acaba de produir-se a París, un atac amb arma blanca ha sigut perpetrat a l'antiga seu de Charlie Hebdo i hi ha quatre ferits, dos en estat greu. Davant aquestes circumstàncies, em veig obligat a desplaçar-me a la cèl·lula de crisi a Beauvau [seu del ministeri de l'Interior] per analitzar la gravetat de la situació i la seva evolució", ha apuntat el mandatari abans de marxar cap al centre de París.

Segons el diari Libération, l'atac ha tingut lloc al bulevard Richard Lenoi, al districte 11 de la capital francesa. La policia ja ha acordonat la zona i ha tancat escoles, guarderies i residències d'avis. Els agents demanen als ciutadans que "evitin el sector" i no descarten la implicació d'una segona persona en l'atac. El primer tinent d'alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha demanat "prudència" a través de les xarxes socials davant "la cerca d'una persona potencialment perillosa". Entre les persones ferides, hi hauria una periodista de la productora Premières Lignes.

A principis de setembre, i en el marc de l'inici del judici sobre l'atac que va patir la revista el 2015, Charlie Hebdo va decidir publicar un número especial en què tornava a publicar les mateixes caricatures del profeta Mahoma que van desencadenar l’assalt contra la seva seu de dos homes emmascarats –i armats amb Kalàixnikovs, una escopeta i un llançagranades– que van matar dotze persones, la majoria treballadors i col·laboradors de la revista, entre els quals el seu director, Charb, i dibuixants històrics com Cabu, Tignous i Wolinski. “Tot això [en referència als atemptats] per això [en referència a les imatges de Mahoma]”, deia la portada d’aquesta edició especial.

De moment, però, les autoritats no han confirmat cap vincle de l'atac amb arma blanca d'aquest divendres amb aquells fets.