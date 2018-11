Sánchez reivindica la victòria d'Espanya en la negociació de Gibraltar durant un dia "trist" per als europeistes

El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha deixat Gibraltar per al final. Primer de tot ha volgut recuperar les paraules que va fer servir quan va arribar a la Moncloa presentant-se com un europeista: "Avui és un dia trist per a tots els que som europeistes", ha arrencat el seu discurs un cop firmats l'acord de retirada i la declaració política de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Després de secundar les paraules dels representants de les institucions europees –"És el millor acord possible"– ha enumerat els motius pels quals la sortida del Regne Unit segellada aquest diumenge a Brussel·les és trist en particular per a Espanya. Però no ha pogut evitar reivindicar la seva gran satisfacció després de la negociació sobre les futures negociacions amb Gibraltar.

"L'acord es refereix específicament a l’obligació de respectar la integritat territorial dels estats membres de la UE" PEDRO SÁNCHEZ PRESIDENT ESPANYOL

Fonts de Moncloa han defensat que es tracta d'una "victòria d'estat" i, de fet, el mateix president espanyol també ha fet sevir la paraula "guanyar". Sánchez ha continuat reivindicant que s'han obtingut "totes les garanties" necessàries sobre el paper "essencial" que pot jugar Espanya amb Gibraltar. Sánchez ha tornat a desgranar tots els documents que ha aconseguit: declaracions polítiques de la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Regne Unit que ratifiquen la seva interpretació de l'acord amb validesa jurídica que s'ha segellat aquest diumenge.

"La Unió Europea per primera vegada assumeix la posició d'Espanya respecte a la seva relació amb el Regne Unit i Gibraltar", ha recalcat. Sobre les garanties jurídiques que suposen tots aquests textos que, de fet, no són annexos als textos aprovats, sinó que són "paral·lels", Sánchez ha respost: "[La garantia jurídica] és tota. En relació amb Gibraltar, Espanya hi guanya".

Sánchez ha repetit diverses vegades que ara compta amb el suport explícit de la Comissió Europea i del Consell Europeu en les negociacions que hauran de començar si aquest acord s'acaba materialitzant [depèn del Parlament britànic]. Però el cert és que, si precisament l'acord no tira endavant, no queda clar fins a quin punt seran vinculants uns compromisos per escrit que es refereixen a un article en concret del tractat. Fonts de la Moncloa han assegurat que es manté el compromís encara que no tiri endavant l'article concret (el 184) o encara que tornin a començar les negociacions, però també tenen clar que es tracta de declaracions polítiques.

"Sobre Gibraltar, Espanya guanya" PEDRO SÁNCHEZ PRESIDENT ESPANYOL

Per això també ha parlat d'"integritat territorial". Sánchez ha defensat com un gest sense precedents el fet que les institucions europees estiguin ara compromeses a defensar la "integritat territorial" d'Espanya i també ha deixat entreveure que aquest pas és el primer perquè Espanya pugui parlar "de tot" amb Gibraltar, també de cosobirania. Cal recordar que els gibraltarenys van votar en contra de la seva cosobirania amb Espanya en un referèndum i el seu ministre principal, Fabian Picardo, ha reiterat les últimes hores que la sobirania de Gibraltar continua sent britànica.

Sánchez s'ha ventat també de bon negociador. Mentre algunes preguntes anaven en la línia de recordar-li que a principis de setmana Espanya exigia més del que finalment ha acceptat, Sánchez ha presumit de la fita assolida: "Perquè quedi clar: no som l'únic país que ha posat objeccions a l'acord de retirada, però som l'únic que ha aconseguit una declaració del Consell, de la Comissió i del Regne Unit. La resta s'han conformat amb una declaració del Consell".

Per la seva banda, però, May ha continuat insistint que res ha canviat pel que fa a la sobirania de Gibraltar i ha reiterat que continuarà negociant per a tota la família britànica, "incloent-hi Gibraltar".

Solidaritat de portes enfora i "irritats" de portes endins

Però mentre Sánchez ha defensat que el seu govern i Espanya sempre s'ha vist com "un govern dialogant que no crea problemes", fonts diplomàtiques d'altres estats asseguren que la seva reclamació només ha servit per complicar les converses i fins i tot temen que l'actitud d'Espanya compliqui encara més la difícil tasca de Theresa May a l'hora d'aconseguir la llum verda del Parlament britànic. Les mateixes fonts diplomàtiques, preguntades per si alguns estats membres estaven "irritats" davant l'actitud espanyola, la resposta ha estat afirmativa.

"El Regne Unit continuarà negociant per a tota la família britànica, inclòs Gibraltar. No ha canviat l'estatus de Gibraltar" Theresa May Primera ministra britànica

Però, de cara a l'aparador, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat també que "l'acord és bo per a Espanya", a la qual ha qualificat d'"amiga", tal com li ha transmès al rei Felip VI en una conversa telefònica, i s'ha confiat que els comuns britànics ratifiquin el text.

Juncker ha assegurat aquest diumenge que l'acord del Brexit ratificat no és només "un bon acord" sinó que és "l'únic acord possible" i ha descartat que es puguin introduir esmenes o rectificacions si finalment la britànica Theresa May troba problemes a casa i els diputats de la Cambra dels Comuns no ratifiquen el text.