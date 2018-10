"El Regne Unit no té por a marxar de la UE sense acord", diu Theresa May

"El Regne Unit no té por de marxar [de la Unió Europea] sense cap acord si ho ha de fer". Ha sigut el missatge desafiant que la primera ministra britànica, Theresa May, ha etzibat cap a Brussel·les aquest dimecres, en el discurs de cloenda del congrés del Partit Conservador, celebrat a Birmingham. Ha admès, però, que no arribar a un acord de divorci suposaria "dificultats inicials". Però, tanmateix, ha assegurat immediatament després, en un exercici de fe que demana que comparteixi tot el país, que, "finalment, el Regne Unit prosperarà".

Amb el record del desastrós acte final de la trobada 'tory' del 2017, quan May va perdre la veu, les lletres del decorat queien al seu darrere i un còmic li va lliurar una notificació de comiat, el d'aquest dimecres ha sigut un discurs prou ben pronunciat. La 'premier' ha etzibat missatges polítics adreçats al nucli dur del tradicional elector conservador –baixada d'impostos, empoderament de les empreses, oportunitats per a tothom– però també ha estès la mà a sectors moderats del laborisme, amb una referència a l'alcalde de Londres, Sadiq Khan.

May ha intentat fer un discurs més enllà del Brexit. I ha sigut especialment significatiu que, en el moment de detallar el seu pla per arribar a un acord amb la Unió Europea, en cap moment l'ha anomenat com ja és conegut popularment, Chequers, pel nom de la residència de camp oficial dels caps de govern del Regne Unit.

Theresa May també ha anunciat el final del període d'austeritat una dècada després de la crisi financera del Regne Unit. "No hi ha hagut cap retorn als préstecs incontrolats del passat", una referència explícita a la política econòmica laborista, i ha afirmat que no permetrà "desfer tot el progrés dels últims vuit anys". I va afegir: "Una dècada després de la fallida financera, la gent ha de saber que l'austeritat ha acabat i que el seu treball dur ha donat els seus fruits. El poble britànic ha de saber que el final està a la vista. I el nostre missatge és que ho aconseguim. No som només un partit per netejar un desastre, som el partit per dirigir-nos cap a un futur millor".