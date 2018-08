El Regne Unit s’està quedant sense pubs

Aviat els britànics hauran de viatjar a l’estranger si volen gaudir d’una cervesa en un pub, perquè al Regne Unit no ho podran fer: no quedarà ni un sol pub al país. Potser l’afirmació és una mica exagerada, però aquests mítics locals -que fins fa uns anys es trobaven en gairebé tots els carrers del Regne Unit- estan abaixant la persiana, un darrere l’altre. La situació és tan crítica que fins i tot hi ha una associació de defensa del pub: Campaign for Real Ale (Camra, per les seves sigles en anglès). L’organització assegura que cada setmana una mitjana de 18 pubs es veuen obligats a tancar a causa de la pressió fiscal i les elevades taxes que han de pagar. Segons aquesta associació, el constant increment del preu de les begudes alcohòliques està matant el sector. La gent simplement prefereix prendre’s la cervesa a casa, perquè li surt molt més barata.

Aquest fenomen, a més, no està passant desapercebut entre la població. Tal com apunta l’enèsim informe de Camra, quatre de cada cinc britànics han sigut testimonis del tancament d’un negoci d’aquestes característiques. O dit d’una altra manera: prop d’un 80% de les persones enquestades per l’organització recorden exemples recents. Una xifra que demostra la contundència d’aquesta crisi.

L’equació que hi ha al darrere és senzilla: com més taxes s’han de pagar vinculades a la cervesa, més car és el producte, menys accessible és per als clients i, per tant, més persones opten per no consumir aquest tipus de begudes als locals, fet que provoca una pèrdua significativa de guanys per als propietaris.

De mitjana, el preu d’una cervesa en qualsevol d’aquests pubs britànics frega -i sovint supera- els cinc euros. “Més de la meitat de la població anglesa considera que són massa cares”, explica a l’ARA Tom Stainer, cap de comunicació de Camra. Des d’aquesta associació responsabilitzen directament el govern britànic. “Fa anys que fem una campanya per pressionar el govern perquè deixi d’incrementar les taxes. Són abusives i estan destruint un dels negocis més emblemàtics del país”, afegeix Stainer.

Des de Westminster, però, argumenten que busquen reduir el consum d’alcohol entre la població. La Camra, que qüestiona aquesta explicació, considera que hi ha altres maneres d’aconseguir aquest propòsit. L’organització fa mesos que impulsa campanyes per reactivar el sector i animar els britànics a prendre’s una cervesa en un pub. “És un espai on es creen vincles comunitaris”, destaca Stainer. L’associació a favor dels pubs opina que aquests locals no tindran res a fer si la llei no canvia, cosa que de moment sembla molt complicat.

Francesc Horcajo, un català que fa anys que viu a Londres, confirma la situació crítica: “Quan aquí apugen el preu de les pintes és com si a Girona incrementessin el preu de les llonganisses”, diu categòric. Ell també és crític amb la postura del govern, perquè assegura que l’executiu mai ha demostrat que les taxes ajudin a combatre l’alcoholisme. “En què es basen per justificar-ho?”, es pregunta.

De moment, les zones més afectades per la crisi són el nord-oest i el sud-est del Regne Unit, on més de 60 locals van tancar entre el gener i el juliol d’aquest any. A la regió de Londres i el sud-oest britànic, van ser més d’una cinquantena.

Les conseqüències econòmiques de tot plegat encara no són clares. Malgrat això, el gremi i la Camra presenten un panorama gairebé apocalíptic. “L’increment de les taxes està paralitzant el consum i la vida al carrer”, adverteix Tom Stainer, que afegeix una dada molt important: els pubs aporten ni més ni menys que uns 23.100 milions de lliures anualment a l’economia britànica.