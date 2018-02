Relats de la travessia pel desert cap a Europa

Era com si tothom callés quan Emmanuel, que encara portava la roba mullada, parlava del desert. Almenys, la seva veu sonava per sobre les altres. “Al desert he vist morir amics meus. Vam haver de deixar-los enrere per continuar”, deia amb cert penediment. Al seu voltant, més d’un centenar d’immigrants i refugiats que, com ell, acabaven de ser rescatats de l’enèsim naufragi al Mediterrani restaven gairebé immòbils. Recolzats contra la paret, esperaven instruccions en un dels accessos del port de Lampedusa. Emmanuel, en canvi, necessitava moure’s. I explaiar-se. “Les màfies ens van abandonar a la sorra. No teníem ni aigua, ni menjar, i alguns companys van morir abans que ens salvessin”. Tot i que l’horror del mar era recent, aquest jove de Guinea-Bissau no parava d’evocar la travessia pel desert del nord de Níger, que havia superat un mes abans. El seu relat semblava voler recordar que el mar no era –ni és– l’única frontera mortífera en el camí migratori cap a Europa.

I és que malgrat que el focus mediàtic s’ha centrat en el trajecte pel Mediterrani –on setmana rere setmana es repeteixen els naufragis–, el recorregut pel desert nigerí, el pas previ per als migrants subsaharians abans d’arribar a la costa de Líbia, és igual d’inhumà. Els qui sobreviuen, com l’Emmanuel, ho fan després d’enfrontar-se a unes condicions cruels que, sovint, queden silenciades. Els qui perden la vida, incrementen el gruix de morts oblidades.

Sense dades

L’immensitat del desert, la manca d’un organisme que se’n preocupi i la rapidesa amb què els cossos queden engolits per la sorra són els principals motius que expliquen aquesta inexistència de dades. L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), però, creu que les morts a les dunes ja podrien superar les vides que cada any s’ofeguen al Mediterrani. O, si més no, igualar-les: des del 2013, unes 16.000 persones. Com en el trajecte marítim, però, molts dels cadàvers es compten a partir del testimoni dels supervivents.

El dia que Mohamed, un guineà de 17 anys, va ser abandonat pels contrabandistes que l’havien de transportar fins a Líbia, en va comptar almenys set. D’ulls vius i rostre de criatura, explica que viatjaven unes 35 persones, totes amuntegades a la part del darrere d’una pick-up –el tipus de tot terreny que les màfies solen utilitzar per transportar els immigrants–. “De sobte, el conductor ens va dir que havíem de baixar, que el vehicle s’havia espatllat i que calia reparar-lo. Al cap d’una estona, va marxar i ens va abandonar enmig del no-res”. Possiblement, els enganyava. Quan els membres de la màfia veuen perillar el trajecte, és a dir, que les forces de seguretat que controlen la zona els puguin detectar i detenir per tràfic il·legal de persones, obliguen a baixar els immigrants i fugen. En els darrers mesos, les subvencions de la Unió Europea per augmentar aquest control i tallar d’arrel la immigració ha intensificat aquests episodis. En altres ocasions, el conductor, un cop començat el trajecte, exigeix més diners dels acordats als tripulants. Si no paguen -molts d’ells ja no tenen més estalvis-, els fan baixar. També poden baixar, o més ben dit caure, si es queden adormits durant el trajecte. Tots ells saben perfectament que, si això passa, el conductor no s’atura.

540x306 Un grup d'immigrants, entre els quals hi ha el Mandela, acaben d'arribar a Lampedusa. / FRANCESC MILLAN Un grup d'immigrants, entre els quals hi ha el Mandela, acaben d'arribar a Lampedusa. / FRANCESC MILLAN

Sense aigua ni menjar, i a mercè d’unes temperatures extremes –durant el dia la calor ronda els 55 graus i per la nit el fred pot ser intens–, estan condemnats a morir si no són rescatats abans per les organitzacions o la policia que patrulla la zona. “Vam estar vuit dies abandonats. El sol cremava com el foc, però la nit era pitjor perquè teníem molt de fred i això ens feia sentir més dèbils. Quan ens van rescatar molts de nosaltres estàvem dormint, i ens tiraven aigua a la cara per saber si estàvem vius o morts”, relata Mohamed que, com tants altres, va haver de fugir de casa seva per sobreviure. Els seus pares van morir fa quatre anys i ell, el més gran dels set germans, havia de guanyar diners. “Ens vam quedar sols, ningú ens ajudava i molts dies no podíem menjar”, relata ara.

Ismael, un noi de Costa d’Ivori de 24 anys, també va emprendre el camí cap a sòl europeu per sobreviure. Fugia de la persecució. “Em van acusar de robatori, a mi i a un amic meu, a ell el van matar, jo vaig poder escapar”, lamenta. També des de l’illa italiana de Lampedusa, on va arribar després de creuar el Mediterrani, recorda amb especial desassossec el pas per Níger. “És molt dur. Imagina caminar pel desert i trobar-te cadàvers de persones com tu”. Dubta quan se li pregunta pel nombre de cossos i es limita a dir que n’hi havia “molts”. Tampoc ha pogut oblidar els dies sense aigua. La deshidratació, causa principal de les morts, és una amenaça constant. De fet, molts d’aquests immigrants, en plena desesperació per evitar morir de set, arriben a beure’s la seva pròpia orina, la sang, i fins i tot l’àcid de la bateria dels vehicles.

540x306 Ismael, com els altres dos testimonis, prefereix ocultar el seu rostre i la seva identitat / FRANCESC MILLAN Ismael, com els altres dos testimonis, prefereix ocultar el seu rostre i la seva identitat / FRANCESC MILLAN

L’altra gran odissea

És a Agadez on comença el seu periple pel desert. Aquesta ciutat de Níger, antiga ruta de caravanes i camells i porta d’entrada al desert del Sàhara, s’ha convertit en punt clau de la ruta dels immigrants i refugiats subsaharians cap a Europa. De fet, segons l'OIM, entre el 70 i el 90% dels immigrants que venen a Europa hi han passat abans. Fins a Agadez arriben, normalment, en atapeïts autobusos, i esperen la crida dels traficants -que marcarà l’inici de la travessia- en una espècie de ghetos precaris on són agrupats per ètnia o per país de procedència. El trajecte fins a la costa de Líbia és d’uns 3.500 quilòmetres i el preu per persona sol rondar els 150-300 euros.

540x306 El Níger és punt de partida de diverses rutes migratòries subsaharianes. / / JOE RAEDLE / GETTY El Níger és punt de partida de diverses rutes migratòries subsaharianes. / / JOE RAEDLE / GETTY

“Sabem que s’aprofiten de la nostra situació. Però què hi hem de fer?”, es pregunta, sense esperar resposta, Ismael. El seu testimoni, igual que el d’Emmanuel o Mohamed mostra que, malgrat tot, el malson no acaba aquí. Després de superar el desert els esperava Líbia, un estat fallit des de la mort del dictador Muamar al-Gadaffi, on són extorsionats, segrestats,o torturats per grups armats i xarxes de contrabandistes. Tots tres van haver de suportar-ho. Després els esperava, ara sí, el mar.