Roma i l’Església es barallen per les monedes de la Fontana di Trevi

Qui tiri una moneda d’esquenes a la Fontana di Trevi tornarà a Roma un dia, farà realitat un desig o fins i tot trobarà l’amor de la seva vida. Les llegendes que hi ha sobre aquesta emblemàtica i cinematogràfica font són nombroses, i centenars de turistes compleixen cada dia el ritual de llançar una moneda al que és un dels monuments més visitats de Roma, fins al punt que l’any passat es van recollir un milió i mig d’euros del fons d’aquesta font.

Fins ara tots aquests diners anaven a parar a les arques de Càritas per finançar projectes socials, però al final de l’any passat l’Ajuntament de Roma va decidir que el consistori es faria càrrec d’aquest sucós botí i el repartiria segons el seu criteri: una part per al manteniment del patrimoni de la ciutat i una altra per a projectes socials que no haurien d’estar gestionats necessàriament per Càritas.

Com es podia esperar, la decisió no va agradar gens a l’Església catòlica. El diari de la Conferència Episcopal Italiana, Avvenire, va publicar divendres un article amb el títol “Roben a Càritas les monedes dels pobres”, que ha generat tant de rebombori que l’alcaldessa de Roma, Virginia Raggi -del populista Moviment 5 Estrelles-, es va veure obligada ahir a intervenir-hi per posar fi a la polèmica. “Càritas i els milers de persones assistides pels seus treballadors poden estar tranquil·les. Confirmo que les monedes [de la Fontana di Trevi] continuaran a disposició de l’ens diocesà. Ningú ha plantejat mai privar Càritas d’aquests fons”, va declarar Raggi a l’ Osservatore Romano, el rotatiu del Vaticà.

L’any 2001 el llavors alcalde de Roma, Walter Veltroni, del Partit Demòcrata, va decretar que les nombroses monedes que s’acumulen cada mes al fons de la Fontana de Trevi es destinarien a Càritas. “Aquesta decisió l’han mantinguda tots els governs municipals, de qualsevol color polític”, destacava l’article de l’ Avvenire divendres. Però tot va canviar quan Virginia Raggi va arribar al consistori de la capital italiana.

La líder del Moviment 5 Estrelles va guanyar les eleccions municipals el juny del 2016, i al final del 2017 ja es va crear una comissió a l’Ajuntament per estudiar què s’havia de fer amb les monedes de la famosa fontana. Per què se les havia de quedar Càritas?, es va plantejar l’Ajuntament romà, que arrossega un dèficit històric i necessita ingressos d’on sigui. El més d’un milió d’euros que es recullen cada any de la font seria, sens dubte, un petit baló d’oxigen per al consistori. I per a Càritas, quedar-se sense aquests diners, una punyalada per l’esquena. Les cotitzades monedes constituïen fins ara un 15% del pressupost de Càritas a Roma. “Això portarà a reduir i tancar molts serveis per als més pobres”, advertia l’ Avvenire divendres.

Fins ara Acea, la companyia que s’encarrega del manteniment de les fonts a Roma, buidava de monedes la Fontana de Trevi periòdicament, i les entregava després a Càritas perquè voluntaris de l’associació s’encarreguessin de netejar-les, eixugar-les, classificar-les i comptar-les abans d’ingressar-les en un compte bancari de l’organització. “Càritas proporciona un informe cada trimestre a l’Ajuntament sobre com es gasta aquests diners”, assegura l’ Avvenire.

Un nou model de gestió

El nou model de gestió plantejat pel consistori preveu que Acea continuï recollint les monedes de manera periòdica, però que siguin els seus operaris -i no pas voluntaris de Càritas- els que s’encarreguin de tot el procés de neteja i classificació dels diners, a canvi, evidentment, d’una remuneració. Per tant, una part de les monedes -es calcula que uns dos mil euros- es destinaran al pagament d’aquests treballadors.

La presidenta d’Acea, Michaela Castelli, va explicar ahir que l’Ajuntament havia optat per una solució salomònica. Tal com es preveia, aquesta empresa eixugarà i comptarà les monedes i serà retribuïda per aquest servei amb una part dels diners recollits a la font, i la resta es donaran a Càritas. “Es tracta d’un tràmit administratiu que té per objectiu quantificar les monedes que els turistes tiren no només a la Fontana di Trevi, sinó també a totes les fonts monumentals de Roma. L’objectiu és posar-hi ordre i transparència. A partir d’ara, els turistes i els ciutadans sabran exactament quants diners es recullen i a què es destinen”, va destacar ahir Raggi. En canvi, la Conferència Episcopal Italiana opina que ara una part dels diners simplement es gastaran en burocràcia.