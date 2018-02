Roma prohibirà la circulació de vehicles dièsel al centre de la ciutat el 2024

Roma, una de les ciutats amb més trànsit d’Europa, planeja prohibir la circulació de vehicles dièsel al centre de la localitat el 2024. Com en altres metròpolis, els nivells de contaminació ambiental que generen els automòbils són preocupants. En el cas de la capital italiana, però, hi ha un factor que n’agreuja les conseqüències: la pol·lució amenaça seriosament la salut dels milers de monuments històrics que hi ha a l’aire lliure.

La decisió l’ha anunciat aquesta setmana l’alcaldessa romana, Virginia Raggi. “Si hi volem intervenir seriosament, hem de tenir el valor d’adoptar fortes mesures”, ha dit a través de la seva pàgina de Facebook. Les paraules de Raggi arriben després que Alemanya anunciés que les seves ciutats tindran el dret de prohibir la circulació dels motors dièsel més contaminants. Ciutats com París, Londres, Barcelona o Madrid, afectades pel mateix fenomen, també han impulsat iniciatives amb un objectiu similar.

Segons Raggi, la mesura busca frenar els efectes del canvi climàtic. "Les nostres ciutats corren el risc d'enfrontar desafiaments inesperats. Assistim cada vegada més a fenòmens extrems: llargs períodes de sequera, precipitacions que en un dia poden deixar les pluges d'un mes sencer, o fins i tot nevades inusuals a nivell del mar com les que actualment es viuen a Itàlia", ha explicat.

